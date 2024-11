Fonseca ne mette un altro fuori rosa: rifatta la difesa | Colpo assurdo da Manchester

Fonseca ne mette un altro fuori rosa, non ci sono più dubbi, rifatta completamente la difesa: che colpo da Manchester

Lo aveva detto pochi minuti dopo l’importante sfida che ha visto il suo Milan sbancare, in maniera netta e decisa, il campo del Real Madrid: giocare con squadre contro il Cagliari poteva riservare delle difficoltà. Ed aveva ragione visto che il ‘Diavolo’, dalla trasferta insidiosa sarda, esce solamente con un punto.

Non può essere di certo soddisfatto Paulo Fonseca che già assaporava l’idea di aver conquistato altri tre pesantissimi punti per il campionato. Troppi, ancora una volta, gli errori da parte dei suoi calciatori. In particolar modo dalla difesa che ha fatto “acqua” da tutte le parti.

I numeri, fino a questo momento della stagione, parlano chiaro: tra Serie A e Champions League sono ben 20 le reti che la squadra ha subito in 15 incontri. Se non si tratta di un campanello d’allarme allora poco ci manca. L’obiettivo è riuscire a rimediare agli errori. Partendo dall’imminente sessione invernale, di gennaio, del calciomercato.

Non è finita qui visto che il colpo potrebbe arrivare direttamente da Manchester. Proprio il possibile nuovo acquisto potrebbe prendere il posto di un altro suo “collega” rossonero che non sta facendo affatto la differenza. I tifosi sono delusi. Così come la società.

Milan, che colpo da Manchester: va a rinforzare la difesa

Una difesa che non trasmette fiducia e che subisce troppi gol. Forse anche abbastanza per una squadra importante come quella rossonera. La dirigenza sa benissimo che così non si può andare avanti e sono pronti ad intervenire sul mercato. Una possibilità importante potrebbe arrivare dalla Premier League, precisamente da Manchester. Per essere ancora più “pignoli” sponda United con un calciatore pronto a partire.

Si tratta di Victor Lindelof, centrale svedese, che sembra non rientrare nel progetto tecnico del nuovo allenatore Ruben Amorim. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il sito sportivo spagnolo “Fichajes.com“. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Potrebbe arrivare a gennaio a prezzo di “saldo”. L’obiettivo è anche quello di anticipare la concorrenza di altre squadre europee pronte a bussare alla porta dei ‘Red Devils’ per il 30enne.

Milan, con un difensore arriva un altro parte: Fonseca ha perso la pazienza

Con un (probabile) difensore che arriva ci sarà, sicuramente, un altro che perderà il suo posto. Anche perché risulta davvero complicato vedere una sua partenza visto che è arrivato a Milano ed in Serie A da pochi mesi. La cosa certa è che l’impatto si Strahinja Pavlovic non è stato dei migliori. L’ex Salisburgo continua a non convincere l’ambiente ed il suo allenatore.

Lo ha dimostrato, appunto, nell’ultimo match di campionato dove è apparso come uno dei peggiori della sua squadra. Troppi gli errori in difesa del classe 2001 che hanno fatto infuriare i sostenitori rossoneri sui social network. Possibile che il nazionale serbo possa perdere il posto da titolare nel mese di gennaio. Ma solo se dovesse arrivare il suo collega dallo United, con più esperienza alle spalle.