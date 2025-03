Mi prendo anche Sandro Tonali: Giuntoli ha trovato i soldi | Ok del giocatore, tradimento folle

Calciomercato Juventus, Giuntoli semplicemente insaziabile: si prende anche Tonali. I soldi ci sono ed anche il suo ok

Nonostante la stagione non si ancora giunta al termine in casa Juventus si sta già pensando alla prossima sessione estiva del calciomercato. Tra pochi mesi i bianconeri vogliono essere gli assoluti protagonisti.

Proprio come avvenuto lo scorso anno, anche se i nuovi elementi hanno deluso parecchio le aspettative. L’obiettivo principale è quello di rinforzare il centrocampo che, in più di una occasione, ha mostrato delle lacune non indifferenti.

Su tutti gli esempi di Douglas Luiz e Teun Koopmeiners che sembrano essere gli opposti della passata stagione quando vestivano le maglie, rispettivamente, di Aston Villa e Atalanta.

Tra i possibili calciatori in entrata il nome che piace, in particolar modo, è quello di Sandro Tonali. Possibile che il nazionale azzurro possa spingere per un ritorno in Serie A dove ha dimostrato, con il Brescia prima e con il Milan poi, di saperci fare eccome.

Calciomercato Juventus, tutto su Tonali: ipotesi clamoroso scambio

Nel corso del podcast “TiAmoCalciomercato” su YouTube si è parlato delle possibili mosse di mercato della Juventus. Non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche le uscite. Tra i calciatori che possono fare le valigie, dopo una sola stagione, troviamo proprio Douglas Luiz. Il brasiliano ha deluso tutte le aspettative che erano state riposte in lui. Anche perché, per averlo in rosa, Giuntoli ha sborsato anche una importante cifra dal valore di 50 milioni di euro.

Non è da escludere, a questo punto, che possa ritornare in Premier League. Magari in uno scambio che porterebbe Tonali in bianconero? Una ipotesi, questa, assolutamente da non scartare e da prendere in seria considerazione. Il Newcastle, appunto, è una idea. Così come lo sono le piste Aston Villa (clamoroso ritorno) e Manchester City. Nel caso in cui dovesse partire, però, il club piemontese vorrebbe sostituirlo proprio con Sandro Tonali che piace tantissimo alla dirigenza.

Uno scambio tra i due club? Una ipotesi, certo. Anche se, ovviamente, ci teniamo a precisare in atto non c’è alcun tipo di trattativa. Secondo quanto riportato da alcune fonti e tabloid inglesi pare che Tonali spinga per ritornare in Italia.

Il tutto nonostante si trovi benissimo nel Regno Unito, tanto da essere una pedina fondamentale nello scacchiere di gioco dei ‘Magpies’. Una idea sì. Una pazza idea. Non è da escludere, a questo punto, che in estate i due club ne possano seriamente parlare.