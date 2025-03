10 milioni a stagione, ma il conto in banca segna ZERO: l’Inter lo scopre durante il processo

È stato rivelato il tutto solamente durante l’udienza, la notizia ha shockato i tifosi: non ha più un soldo in banca

Ha del clamoroso la notizia rivelata nelle ultime ore riguardante un calciatore nerazzurro. Ha fatta il giro di tutti i social ed è sulle prime pagine di ogni testata giornalistica, facendo rimanere di sasso sia i tifosi dell’Inter che non.

L’informazione parla di un’atleta che nonostante abbia un contratto milionario è in realtà al verde. Ebbene sì, milioni di euro percepiti al termine di ogni stagione che per qualche assurdo motivo non sono presenti nel suo conto bancario.

Infatti, come riportato durante una delle udienze di un processo che sta affrontando negli ultimi mesi, non ha praticamente nulla. Una situazione impensabile, soprattutto per noi che siamo abituati a percepire i calciatori come persone più che privilegiate.

Li immaginiamo con auto di lusso, ville vistose, vestiti firmati ma come dimostra la sua storia non è per tutti così. Uno degli eroi dello Scudetto del Biscione firmato Antonio Conte, per assurdo oggi non ha più un soldo.

Tutta la verità

Parliamo di Achraf Hakimi, uno dei giocatori chiave del Paris Saint – Germain di Luis Enrique. Il marocchino, seppur dimostra da anni di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo e guadagni una cifra stratosferica in quel di Parigi, non ha un quattrino.

Una sorpresa inaspettata per quella che oramai è la sua ex moglie, Hiba Abouk. La suddetta credeva di ottenere una gran parte della sua fortuna divorziando dal classe 1998 ma si è ritrovata con un pugno di mosche in mano dato che Hakimi ha dimostrato di non aver nulla per finanziarle il mantenimento.

Beffa clamorosa

Sembravano una coppia destinata a vivere tutta la loro vita insieme ma improvvisamente il loro legame si è rotto. Una vicenda che ha rovinata le finanze della signora Abouk, che non avrà nemmeno un centesimo a differenza dell’ex Dortmund e Real Madrid, che potrà continuare a godere del suo stipendio da 10 milioni di euro fissi annui.

Questo perchè ha intestato ogni suo possedimento e guadagno alla madre Fatima, colei che gestisce i suoi affari e la sua intera economia. Una scelta che potrebbe essere non condivisa da molti ma che ha già data i suoi frutti, impedendo la suddivisione dei beni. La battaglia legale tra le due parti continua ma per il momento ci ha già regalato un sensazionale colpo di scena.