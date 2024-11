Finisci come Osimhen: la società ha deciso | Caso identico gestito malissimo

Il Napoli ha un altro problema da risolvere, rischia di capitare una situazione analoga a quella che ha coinvolto Osimhen, il patron De Laurentiis è preoccupato

Victor Osimhen doveva essere il sacrificato di lusso per finanziare la campagna acquisti estiva del Napoli. Il patron Aurelio De Laurentiis ha avuto la forza economica di riuscire a rivoluzionare l’organico dei partenopei, operazione resa necessaria dopo la fallimentare stagione precedente, senza poter disporre del cospicuo introito che avrebbe garantito la cessione del nigeriano.

Il primo passo per riportare il Napoli in alto è stato ingaggiare un allenatore vincente come Antonio Conte che è stato accontentato sul mercato, con diversi profili funzionali al proprio gioco che sono approdati a Castel Volturno.

Il primo è stato Romelu Lukaku che ha preso di fatto il posto di Osimhen come principale terminale offensivo degli azzurri. Il centrocampo è stato rinforzato con due ex Premier League, in grado di unire dinamismo a qualità, come Gilmour e McTominay.

Infine, il reparto arretrato è stato blindato con Alessandro Buongiorno, uno dei migliori centrali della scorsa Serie A e che sta dimostrando la sua crescita anche con la nuova maglia.

Giorni convulsi in casa Napoli, De Laurentiis è preoccupato

E proprio un difensore rischia di mettere nei guai De Laurentiis. Lui è Kostas Manolas, acquistato per 36 milioni dalla Roma nel 2019. Il trasferimento del centrale greco è finito sotto il controllo della Guardia di Finanza che ha avviato accertamenti fiscali su diverse società del massimo campionato italiano.

Questo intervento mira a individuare eventuali falsi in bilancio relativi a plusvalenze fittizie. Un procedimento penale in atto spaventa i tifosi del Napoli che temono una sorte analoga a quella capitata alla Juventus due anni fa, con una penalizzazione o un deferimento.

Una situazione uguale a quella di Osimhen, parola del legale del Napoli

Il legale del Napoli Mattia Grassani ha dichiarato a Sport Mediaset: “Il Napoli può dormire tra quattro guanciali, perché la situazione è, sulla base di queste informazioni e di questi documenti, pressoché sovrapponibile in fattispecie a quella che ha già visto il Napoli processato e assolto in sede sportiva per Osimhen“.

Questa la sua convinzione: “Il caso Manolas è la fotocopia a livello sportivo dell’iter di Osimhen. È stato ceduto da un club di primissima fascia a un altro a un prezzo assolutamente di mercato: non c’è valutazione di addetti ai lavori che possa smentire quello che stiamo dicendo“.