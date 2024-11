Calciomercato Inter, accordo raggiunto: firma fino al 2029

Marotta lavora nel calciomercato dell’Inter non solo sui giocatori in entrata ma anche per trattenere i suoi talenti. La dirigenza ha raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto di un suo giocatore, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, Bisseck rinnova fino al 2029

Quando è arrivato all’Inter nel calciomercato estivo della scorsa stagione, Bisseck era un oggetto misterioso. Un calciatore tutto da scoprire su cui si conosceva poco e che aveva l’obbligo di conquistarsi un posto.

Serve poco però a Simone Inzaghi per accorgersi delle sue qualità ed ecco che quindi rientra sempre con più continuità nelle rotazioni dei nerazzurri. Alla fine vince lo scudetto con Lautaro e compagni, si merita la conferma e rimane a Milano.

In estate molti club lo cercano, ma la dirigenza non ne vuole sapere di cederlo a riprova della stima che ha su di lui. La stagione è ripartita e a dire la verità nelle prime uscite non ha stupito, ma ora sembra nuovamente in crescita.

Marotta ha deciso di lavorare per prolungargli immediatamente il contratto e le parti avrebbero già raggiunto un’intesa. L’accordo di massima dovrebbe prevedere una durata fino al 2029 e un ritocco dell’ingaggio, ovviamente a salire. La firma dovrebbe arrivare nella giornata di oggi o di domani.

News Inter, Bisseck rimane ma serve un altro centrale

La mossa della dirigenza dell’Inter di trattenere Bisseck e di non venderlo nel prossimo calciomercato è sicuramente importante. Marotta lo ritiene un elemento di valore e soprattutto di prospettiva. Al momento ha un ingaggio piuttosto basso e per quanto questo possa salire non raggiungerà cifre insostenibili, insomma, il giocatore perfetto per i piani di Oaktree.

Sullo sfondo, però, rimane sempre la questione delle uscite della prossima estate. De Vrij e Acerbi possono salutare e la coperta rimane corta, l’Inter si muoverà per tempo su altri profili nella speranza di non fallire come successo con Bremer e Buongiorno.