Salta Milan-Juventus: infortunio grave | Il big in Serie A non rientra più

Il top player è costretto a saltare il big match tra Milan e Juventus, il rientro è slittato a causa di un infortunio che è più grave del previsto

Lasciata alle spalle la Champions League, il Milan e la Juventus proseguono la rincorsa al Napoli capolista. I rossoneri possono trarre ulteriore autostima e fiducia per la rimonta in campionato dopo la splendida vittoria sul campo dei campioni d’Europa in carica del Real Madrid, allenato dall’ex Carlo Ancelotti.

Una prova di spessore per gli uomini guidati da Paulo Fonseca, con un Rafael Leao che finalmente ha dimostrato numeri da fuoriclasse e tornando in campo da protagonista dopo tre gare consecutive in cui è stato relegato in panchina per scelta tecnica.

La Juventus ha pareggiato in Francia, raccogliendo meno di quanto avrebbe meritato contro il Lille. Un punto che smuove la classifica e che prepara i bianconeri al prossimo turno, in cui ospiterà all’Allianz Stadium il Manchester City di Pep Guardiola.

In Serie A, la squadra di Thiago Motta è l’unica ad essere ancora imbattuta dopo 11 giornate e la sensazione è che non abbia ancora espresso pienamente il proprio potenziale, anche a causa di alcuni giocatori che sono stati alle prese con dei problemi fisici.

Una squadra in emergenza in attacco, il bomber costretto a non rifiatare

Un organico che ha valide alternative in ogni reparto, tranne quello della punta centrale, con Dusan Vlahovic chiamato agli straordinari fino al rientro dell’infortunato Milik o all’acquisto di un nuovo centravanti nel mercato di gennaio.

Il mister poteva schierare come falso nueve uno dei nuovi innesti della campagna acquisti estiva ma non ha potuto farlo nell’ultimo mese a causa della sua indisponibilità.

Il top player punta al recupero per il match che vedrà di fronte Milan e Juventus

Lui è Nico Gonzalez, approdato alla Continassa dalla Fiorentina negli ultimi giorni di agosto. L’argentino doveva rientrare per il derby della Mole di questo fine settimana ma le sue condizioni non sono ancora ottimali. Ha aumentato i carichi di lavoro ma dovrà attendere ancora prima di tornare in campo.

Rischia anche di saltare lo scontro diretto di San Siro previsto per il 23 novembre contro il Milan. L’obiettivo è quello di approfittare della sosta per gli impegni delle Nazionali per cercare di smaltire del tutto l’infortunio subito al retto femorale della coscia nei primi minuti della trasferta di Lipsia.