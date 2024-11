Giuntoli vola a Parigi: la stella del PSG ha scelto la Juve | Ritorna a zero in Serie A

Il Ds bianconero in cerca di rinforzi per Thiago Motta. Pronto a riportare in A la stella del Paris Saint Germain.

Grazie alla vittoria nel derby contro il Torino, la Juve sembra aver ritrovato la carica – e la convinzione – per poter lottare per la vetta della Serie A. Con il pareggio di Inter e Napoli tutto sembra potersi riaprire: un’ottima notizia per le ambizioni bianconere.

Nonostante la ritrovata fiducia però, il Ds Cristiano Giuntoli è già all’opera per poter assicurare a mister Thiago Motta i rinforzi utili alla rosa. Il piano per poter rendere la Juve una corazzata sembra esserci, così come le intenzioni di Giuntoli di operare già a gennaio.

Ecco perché il Ds della Juventus potrebbe presto volare a Parigi per mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Il dirigente bianconero, infatti, starebbe provando a riportare in Serie A una stella del PSG. Vediamo di chi si tratta.

Un ritorno in Serie A per la difesa della Juve

La Juve dovrà fare i conti per tutta la stagione con il grave infortunio di Bremer. L’assenza del pilastro della retroguardia bianconera si farà sentire e Thiago Motta non può permettersi di continuare la stagione con una difesa indebolita.

Per questo la società è già al lavoro sul mercato per poter trovare una risorsa di esperienza e sostituire il difensore centrale con successo. Il nome che convince tutti sembra essere quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è una vecchia conoscenza della Serie A. Alcune indiscrezioni parlano infatti dell’intenzione di Giuntoli di voler riportare il centrale nel campionato italiano e fargli indossare la maglia bianconera.

Nuovo colpo in bianconero

Giuntoli sembra voler puntare su Milan Skriniar per trovare un sostituto valido in difesa di Gleison Bremer. Il difensore slovacco non sta vivendo un momento particolarmente positivo con la maglia del PSG. Dunque il ds bianconero potrebbe approfittare della situazione in Francia per dare a Motta il rinforzo in difesa tanto sperato.

Ma non solo. Perché un viaggio di Giuntoli a Parigi potrebbe rivelarsi risolutivo anche per i problemi in attacco. Con l’assenza quasi indeterminata di Milik, Giuntoli potrebbe spingere per il giovane attaccante portoghese Goncalo Ramos, anche lui in forza al PSG. In questo caso la trattativa sarebbe più difficile, ma un prestito oneroso potrebbe essere un ottimo compromesso.