La partita non si gioca: ufficiale la nuova data | La Juventus obbligata al rinvio

Arriva la decisione per il prossimo incontro. La partita non si gioca e la Juventus sarà obbligata al rinvio: ecco quale sarà la nuova data.

Dopo una giornata ricca di emozioni e stravolgimenti in classifica, la Serie A si prende una pausa per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. Sarà una settimana di stop cruciale per i club, che ne approfitteranno per fare il punto della situazione e pianificare il resto della stagione.

La Juventus, reduce da un’importante vittoria nel derby della Mole contro il Torino, ha recuperato due punti sulle dirette rivali: Napoli e Inter. Un risultato che ha rinvigorito le aspettative della società.

Ma proprio i dirigenti bianconeri in queste ultime ore devono avere a che fare con la decisione riguardo un rinvio ufficiale che obbliga il club a spostare una partita. Ecco di quale match si tratta e quando si giocherà.

La decisione sul rinvio

Alla fine è arrivata l’ufficialità. La Juventus Next Gen – il settore giovanile della prima squadra torinese – sarà costretta a rinviare una sua partita. La squadra, che milita nel girone C della Serie C, era inizialmente attesa sul campo di casa per il match contro la Turris previsto per il 16 novembre. Tuttavia, per lo svolgimento della partita è prevista un’altra data.

La Lega Pro – che si occupa di gestire il campionato – ha infatti accolto la richiesta formalizzata dalla Juventus. La Lega ha infatti ufficializzato il rinvio del match a mercoledì 27 novembre, alle ore 15.

Perché la partita è stata spostata

A chiedere il rinvio della partita, dunque, è stata la stessa Juventus Next Gen. La richiesto di spostare il match è arrivata a seguito dell’esigenza da parte della Juventus di non scendere in campo nella data prevista. Questo per via delle numerose convocazioni in Nazionale che hanno coinvolto molti dei giovani talenti della Juventus.

Tra i giovani della “Primavera” della Juventus, infatti, in molti hanno ricevuto una convocazione in Nazionale. Stiamo parlando di Anghelè con l’Italia Under 20, Papadopoulos, con la Grecia Under 21 e Comenencia, che si aggregherà alla Nazionale di Curacao. Il regolamento della Serie C prevede queste eventualità. È previsto infatti che le squadre possano fare richiesta di spostamento della gara quando queste sono soggette ad almeno tre convocazioni nazionali.