Donnarumma, tradimento in Italia: non si è presentato a San Siro | Firma in ritiro

Il portierone della Nazionale non è sceso in campo nella notte di San Siro. Ma la pausa delle Nazionali e il periodo di ritiro potrebbe portare ad una firma.

La Nazionale italiana chiude le due giornate di Nations League con un’importante vittoria contro il Belgio e una pesante sconfitta contro la Nazionale francese.

Un risultato che permette all’Italia di qualificarsi ai quarti di Nations League, ma che la relega al secondo posto e, dunque, in una posizione più scomoda per quanto riguarda il sorteggio per la prossima fase.

Ma nella notte di calcio contro la Francia, ha fatto molto rumore l’assenza di Donnarumma a causa di un problema di salute. Il portiere ha dovuto disertare la partita di San Siro, ma potrebbe comunque essere il protagonista di un interessante intrigo di mercato.

Donnarumma pronto alla firma?

Nell’ultima partita di Nations League dell’Italia contro la Francia, Gianluigi Donnarumma non è sceso in campo. Il portiere del Paris Saint Germain è stato sostituito da Vicario per l’importantissima sfida contro i transalpini.

Il motivo della sua assenza non è stato il risultato di alcun risvolto tecnico. Spalletti ha infatti deciso di non schierarlo nella notte di San Siro per via di un virus intestinale che ha messo ko il portiere campano.

Intrighi di mercato nel ritiro

Ma il ritiro della Nazionale potrebbe essere stata un’occasione di riflessione per il portierone azzurro. Durante la pausa, infatti, Donnarumma avrebbe riflettuto sul suo futuro. Nelle ultime ore sono infatti state proposte delle ipotesi interessanti che vedono intrighi di mercato tra la Juventus e il Paris Saint Germain. La squadra torinese è da sempre interessata al portiere ex Milan e ora numero 1 della squadra di Parigi, mentre nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti la possibilità di vedere Fagioli in Francia.

Il centrocampista, prodotto del vivaio della Juve, sarebbe finito nel mirino della squadra francese e piacerebbe molto a Luis Campos. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta ci sarebbero stati già dei contatti per sondare il terreno, con la Juventus che valuterebbe l’ex centrocampista della Cremonese per circa 25 milioni di euro. Una pedina interessante su cui Giuntoli potrebbe decidere di far leva per arrivare al portierone della Nazionale italiana e del Paris Saint Germain.