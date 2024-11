Attacco diretto alla società: lite enorme in spogliatoio | Giuntoli ha deciso, messo sul mercato

Le ultime dichiarazioni hanno spazientito l’allenatore e la dirigenza, la Juventus prende provvedimento, il giocatore finisce sul mercato

La Juventus si prepara per il rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I bianconeri sono l’unica squadra del campionato ancora imbattuta, con la vetta, occupata dal Napoli, distante solo due lunghezze. Gli uomini di Thiago Motta sono reduci da due vittorie consecutive avvenute senza subire reti, un segnale incoraggiante dopo qualche sbavatura di troppo in difesa.

L’assenza di un giocatore del calibro di Gleison Bremer incide sulla tenuta della retroguardia ma Thiago Motta si dice fiducioso e confida di recuperare più interpreti possibile per affrontare al meglio l’ultimo mese di questo 2024 che sarà decisivo per il passaggio al turno successivo di Champions League.

Il tecnico ha valide alternative in ogni zona del campo tranne che in attacco, dove Dusan Vlahovic è chiamato agli straordinari dati gli infortuni subiti da Milik e da Nico Gonzalez.

Il centravanti serbo si è fatto male in Nazionale. Gli accertamenti da parte dello staff medico hanno scongiurato una lesione al flessore ma non potrà scendere in campo contro il Milan e in Champions contro l’Aston Villa, con Weah che dovrebbe sostituirlo come terminale offensivo.

Il giocatore della Juventus critica Thiago Motta

Al di là delle sue condizioni fisiche, nelle ultime ore hanno colpito le dichiarazioni che vedono una critica indiretta al modulo proposto da Motta: “Avere un partner d’attacco cambia molto, ma dipende anche dall’allenatore. Mitrovic è un giocatore che gioca molto su ponde e duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità. Il mister Stojkovic non mi mi obbliga a svolgere tanti compiti difensivi e questo per un giocatore della mia struttura è importante. Non sono uno che riesce a correre tanto: se corro, non arrivo fresco in fase di finalizzazione”.

Thiago chiede alla propria punta di contribuire anche nella fase difensiva, un aspetto che per Vlahovic lo porta ad essere meno preciso davanti alla porta.

Vlahovic continua a convincere solo in parte, Giuntoli medita sul suo futuro

Queste frasi hanno acceso una polemica, tanto che Giuntoli medita se metterlo sul mercato. La carenza di prime punte lo tiene ancora ancorato alla Juventus ma la dirigenza potrebbe imbastire operazioni in entrata per togliergli progressivamente il posto da titolare.

Da quando si è trasferito a Torino, Vlahovic non è riuscito a ripetere i numeri di alto livello avuti a Firenze e i tifosi sono combattuti sul continuare o meno ad attendere una consacrazione definitiva.