Solo colpi a zero: Giuntoli ha scelto il bomber per lo Scudetto | Risparmio assurdo

Il Ds bianconero ha ben chiara la strategia per rinforzare la rosa. Ecco il bomber che Giuntoli vuole alla Juve per puntare allo Scudetto.

La Juventus ha iniziato quest’anno un processo di rinascita che porterà i bianconeri ad un nuovo inizio. Molti sperano possa trattarsi dell’avvio di un nuovo ciclo di vittorie, ma sarà solo il campo a deciderlo.

Per ora le prestazioni dei bianconeri non sono state entusiasmanti, ma gli uomini di Thiago Motta hanno comunque dimostrato di avere delle ottime qualità. Tuttavia, alla rosa bianconera sembra mancare ancora qualcosa e, dunque, non è affatto escluso un nuovo intervento nella prossima finestra di mercato.

Ma in questo caso le intenzioni di Giuntoli non saranno quelle di fare spese folli e pesanti sul bilancio societario. Si proverà infatti a mettere a segno colpi a zero per il futuro. In quest’ottica Giuntoli sembra aver deciso chi sarà il prossimo bomber da portare alla Juve per vincere lo Scudetto.

La strategia di Giuntoli

Mentre la Juve si sta occupando del rinnovo del contratto di Vlahovic, il Ds Giuntoli è al lavoro per costruire il futuro della squadra e rafforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. L’attaccante serbo non si mette in discussione, ma la dirigenza bianconera deve comunque muoversi per tutelarsi in caso di mancato rinnovo.

Niente spese folli però. La Juventus non può permettersi di sforare sul bilancio. Ecco quindi che Giuntoli starebbe lavorando per mettere a segno un colpo a zero di straordinaria importanza: Jonathan David. L’attaccante canadese ha messo a segno il gol del pareggio in Champions proprio nella sfida contro la Juve. Giuntoli lo segue da parecchio e potrebbe quindi approfittare della scadenza del suo contratto per portarlo a Torino.

Un colpo a zero

Il contratto di David è infatti in scadenza nel giugno del 2025. Questo vuol dire che a gennaio la Juventus potrebbe iniziare le trattative con l’entourage del giovane attaccante canadese classe 2000 del Lille. La società transalpina vorrebbe offrirgli un rinnovo, ma per ora le parti sono ancora troppo lontane.

Nei mesi scorsi il nome di Davi è stato accostato a squadre come il Milan e l’Inter. Ma potrebbe essere proprio la Juve a spuntarla alla fine. Giuntoli è quindi al lavoro per mettere a segno un colpo a parametro zero che potrà sicuramente fruttare.