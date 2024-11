Donnarumma torna in Serie A: via subito a gennaio | Contratto faraonico

Il portierone del Parist Saint Germain e della Nazionale italiana mai così vicino alla Serie A. Le voci su un suo addio a gennaio sono sempre più insistenti.

Gianluigi Donnarumma, considerato da tutti come uno dei migliori portieri italiani della sua generazione, potrebbe essere vicino ad un clamoroso ritorno in Serie A. L’estremo difensore classe 1999, tra i più pagati nel suo ruolo, gioca nel Paris Saint Germain dal 2021, ma presto potrebbe cambiare squadra.

Il suo futuro nella squadra francese, infatti, appare più che incerto. Sono in molti infatti a spingere per un ritorno in Italia dell’attaccante napoletano. Nelle ultime settimane, infatti, è emersa la possibilità di una sua partenza da Parigi.

Alcune indiscrezioni hanno infatti dipinto uno scenario in cui l’estremo difensore della Nazionale italiana riapra alla possibilità di lasciare la Francia. Ma vediamo che cosa c’è di vero a se un possibile ritorno in Serie A è qualcosa di realmente fattibile.

Donnarumma torna in Italia?

La situazione di Donnarumma al Paris Saint Germain appare sempre più complessa. A rendere più difficili le cose è la presenza del portiere russo Matvey Safonov, arrivato a Parigi la scorsa estate. L’estremo difensore ha recentemente preso il posto da titolare in più occasioni nelle ultime partite di Ligue 1, rendendo precaria la permanenza del portierone italiano.

Inoltre, i rapporti con il tecnico spagnolo sembrano essere particolarmente tesi. Lo stesso allenatore spagnolo, infatti, ha dichiarato di non aver deciso ancora chi sia il portiere titolare della squadra. Parole che aumentano le possibilità di ballottaggio in ogni partita per Donnarumma, oltre ad incrinare il rapporto con il mister.

La Serie A alla finestra

È senza dubbio questo quindi il peggior momento che sta vivendo Donnarumma da quando è arrivato al Psg. La sua posizione sempre più fragile apre possibili scenari che vedono un suo ritorno in Serie A. a Juve sembra essere alla finestra: i bianconeri non hanno mai nascosto di ammirare molto il portiere della Nazionale italiana e spesso il suo nome è stato accostato alla squadra di Torino.

Tuttavia, la scorsa estate Giuntoli ha deciso di virare su Michele Di Gregorio, portiere ex Monza dalla grandi capacità tecniche. Ad oggi l’estremo difensore non ha deluso e questo riduce di parecchio le possibilità di vedere concretamente Donnarumma in maglia bianconera.