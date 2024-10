Salta Inter-Juve: Inzaghi ne perde un altro | Infortunio disastroso per il titolare

Non ci sono buone notizie in arrivo per Simone Inzaghi. Adesso ne perde un altro: salta anche Inter-Juve.

Si avvicina sempre di più il giorno della sfida tra Juventus e Inter. Il derby d’Italia si giocherà a San Siro domenica 27 ottobre e l’attesa è frenetica.

Dopo gli impegni in Champions League delle due squadre – dove la Juve ha perso contro lo Stoccarda, mentre i Nerazzurri si sono imposti con lo Young Boys – gli occhi sono puntati tutti su questa importante sfida.

Ma a non poter sorridere è di certo Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro deve infatti fare i conti con i pesanti infortuni della sua rosa. Alla lista già lunga di chi è in infermeria si dovrà aggiungere un altro giocatore. Ecco chi salta Inter-Juve a causa di un infortunio disastroso.

Niente Inter-Juve per lui

Non è partita nel migliore dei modi la preparazione al grande match tra Inter e Juventus per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, già alla prese con l’infortunio di Acerbi e di Calhanoglu, ora dovrà fare i conti anche con lo stop di Carlos Augusto. Lo stop è arrivato proprio durante la partita di Champions, quando al 54′ il terzino brasiliano è stato costretto ad uscire dal campo di gioco per un problema muscolare.

Con ogni probabilità, dunque, il tecnico dell’Inter perde una pedina fondamentale per la prossima – importantissima – gara contro la Juventus. Carlos Augusto non ci sarà dunque e si aggiunge alla lista di infortuni dei nerazzurri. Ovviamente ci sarà Dimarco, ma mister Inzaghi non potrà contare su un valido sostituto e dovrà quindi ridurre le rotazioni. Nel derby d’Italia mancheranno anche Acerbi e Calhanoglu, mentre non è escluso un recupero last minute di Asllani.

La situazione della Juve

Non se la passa molto meglio la Juventus. Dopo la cocente sconfitta – e una prestazione terribile – in Champions, Thiago Motta dovrà anche lui fare i conti con una lista lunghissima di giocatori fermi ai box. L’infermeria della squadra di Torino è più affollata che mai e per la partita contro l’Inter non ci sono notizie molto positive.

Douglas Luiz – non sceso in campo per un infortunio nel riscaldamento contro lo Stoccarda – sarà da valutare. Non ci saranno nemmeno Teun Koopeminers e Nico Gonzalez. Il primo è alla prese con una frattura, mentre l’argentino è fermo per via di una lesione muscolare.