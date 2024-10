Persi 40 milioni: Oaktree convoca Marotta | Pasticcio in società

Assemblea d’urgenza in casa Inter. Oaktree convoca al tavolo Marotta: c’è un buco enorme di 40 milioni di euro

Secondo quanto pubblicato sulle prime pagine da parte de La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha comunicato ufficialmente di aver ha fissato la data dell’assemblea degli azionisti del club con la funzione di approvare il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno.

L’appuntamento avrà luogo in data lunedì 28 ottobre alle ore 14:30, durante il quale si discuterà delle condizioni e della gestione futura del bilancio, della nomina del nuovo Collegio Sindacale e di questioni secondarie riguardanti il futuro del club.

È un argomento al quale il club nerazzurro è molto legato, come tutti i club d’altronde, ma l’Inter in particolare per raggiungere il suo obiettivo per cui lavora dal 2018 ad oggi, che prevede il risanamento totale dei conti societari.

Anche per questo motivo, a partire da dicembre 2018. fu ingaggiato Giuseppe Marotta in dirigenza, attualmente Presidente. Grazie alla sua figura il club è cresciuto a tal punto da diventare una delle squadre più forti d’Europa e si è proiettato in una direzione sempre più sostenibile.

Previsione 2024

Il fatturato dell’Inter dovrebbe aggirarsi a circa 470 milioni di euro, con una crescita di 48 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Un aumento dovuto agli straordinari risultati ottenuti nell’area sportiva che hanno conseguentemente aumentato gli introiti provenienti dall’area commerciale, passati da 50 milioni a 77 milioni totali.

Un dato sorprendente considerando che le entrate provenienti dai diritti TV siano state inferiori, visto il percorso prematuramente interrotto nell’ultima campagna di UEFA Champions League e la finale raggiunta nella stagione precedente. In parte sono state compensate dall’aumento dei diritti TV della Serie A data la vittoria della Seconda Stella, passando da 85 a 100 milioni di euro guadagnati.

In negativo

Nel bilancio diffuso nelle ultime settimane si evidenzia una forte riduzione delle perdite dalla stagione 2022/2023 a quella 2023/2024. Analizzando le cifre, il saldo in negativo del club si è praticamente dimezzato, passando da 85 milioni di euro a 40 milioni.

Per giungere a questo punto c’è stato un lavoro straordinario negli anni, però non ancora compiuto. È sicuramente una notizia positiva, considerando che nel mentre la rosa si è rinforzata sempre più ed è pronta a competere nei migliori palcoscenici internazionali ma che non fa rimanere ancora totalmente tranquilla la nuova proprietà statunitense. Di ciò si discuterà nell’assemblea fissata a fine ottobre, con Oaktree che conta di entrare al più presto nella lista dei club senza alcun debito finanziario.