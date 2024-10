Caos Inter-Juve, presentato ricorso ufficiale per l’arbitro | Partita falsata

Prima ancora di iniziare si infuoca il Derby d’Italia: presentato il reclamo nei confronti dell’arbitro di gara

Domenica alle ore 18 andrà in scena a San Siro il Derby d’Italia. Si tratta del match tra la rivoluzionata Juventus di Thiago Motta e l’esperta Inter di Simone Inzaghi, pronte a darsi battaglia per guadagnare la vetta della classifica.

Sono rispettivamente seconda e terze in campionato, a pochi punti dal Napoli di Antonio Conte che viaggia indisturbata, senza dimostrare alcun segno di cedimento. L’unico risultato utile per ambo le parti è la vittoria, in una partita in cui sarà molto complicato ottenerla.

Le due squadre arrivano alla sfida con due spiriti totalmente diversi. In Champions League, la Vecchia Signora è reduce da una pesante sconfitta con lo Stoccarda per 1-0, mentre il Biscione ha ottenuto i 3 punti contro lo Young Boys allo scadere.

Inoltre non si presenteranno al meglio della loro forma per le tante assenze da entrambi i lati, difficili da sopperire per i tanti impegni da affrontare. Il calendario è estremamente fitto, si gioca ogni 3 giorni, serve l’aiuto di tutti ma al momento è impossibile averlo.

Arbitro di gara

Chi dirigerà la gara sarà l’arbitro Guida, circondato dagli assistenti Meli e Alassio che formeranno la terna arbitrale. Colombo sarà il quarto uomo, mentre Mazzoleni e Fabbri al Var. Un gruppo mal visto dai tifosi delle due squadre, soprattutto dopo l’accaduto in Europa.

Durante la partita tra Atletico Madrid e Lille diretta da Guida in campo e Pairetto al Var, si è verificato un episodio che ha fatto infuriare gli spagnoli. È stato fischiato un calcio di rigore a favore dei francesi, che ha di fatto compromesso l’intera gara.

Partita falsata

Il Cholo Simeone è esploso a fine gara in conferenza stampa, sottolineando la forte indecisione di Guida che ha successivamente portato alla rete degli avversari. I Colchoneros sono infuriati e sono pronti ad interloquire con la UEFA, presentando un reclamo ufficiale per il rigore assegnato. I tifosi italiani, in vista di Domenica non hanno tardato ad esprimersi sui social, specialmente su X:

Nel frattempo #Guida si sta preparando alla grande per la partita di domenica…rigore assurdo regalato al #Lille.

Direi che le premesse non sono delle più rilassanti #FinoAllaFine — Andre_Maron38🤍🖤 (@AMaron38) October 23, 2024

Articoli o dichiarazioni da parte dell’AIA sulla grande prestazione europea di Guida e Pairetto ieri sera? — Epidemic (@ASREpidemic) October 24, 2024

La partita tra Inter e Juventus non è ancora iniziata, eppure si è già infuocata in seguito all’errore del direttore di gara. Per l’arbitro adesso sarà complicatissimo gestire la partita; già di per sè è un match ad alta tensione, ma dopo l’episodio di mercoledì, non potrà più commettere equivoci.