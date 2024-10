Serie A in ginocchio: gare rinviate per pioggia | Salta mezza giornata

La Serie A deve arrendersi al maltempo: gare rinviate in tutte le regioni, a rischio rinvio tutta la giornata di campionato

Ci sono particolari condizioni per le quali alcune partite non possono essere disputate. Tra queste c’è il maltempo, che nel caso in cui si verifica sottoforma di pioggia, neve o temporali, rende impossibile lo svolgimento dell’evento sia per i calciatori che per i tifosi.

Gli organizzatori tendono dunque a spostare a data da destinarsi la partita per la sicurezza di tutti, soprattutto quella dei calciatori, che oltre ad aver maggiore difficoltà nel controllare la sfera sul terreno di gioco, possono incombere più facilmente negli infortuni.

È il motivo per cui è stata rinviata Bologna-Milan, match che metteva di fronte la squadra di Vincenzo Italiano con quella di Paulo Fonseca valevola per la nona giornata di campionato, andando a complicare un calendario già fitto per entrambe le società tra competizioni nazionali ed internazionali.

Oltretutto sia rossoblù che rossoneri dovranno recuperare anche le sfide di gennaio, rispettivamente a San Siro contro l’Inter e a Como, per giocare la Supercoppa Italiana. Dunque, dal nuovo anno, entrambe le squadre avranno ben due asterischi in classifica, che non si sa quando verranno cancellati.

Non ci sono spazi

A Novembre non c’è possibilità dato il turno infrasettimanale e la sosta per le Nazionali. A Dicembre ci sarebbe l’opportunità il 18, ma entrambe le società hanno già 6 partite da disputare, rimandando il tutto al nuovo anno, il 2025.

Il primo slot in cui collocarle sarebbe stato il 5 febbraio, data in cui si disputerà probabilmente la Coppa Italia. Al momento è impossibile collocare i match dato che dipenderà anche dal percorso che le due squadre conseguiranno in Europa, non c’è spazio.

Giornata a rischio

Non solamente l’Emilia Romagna è la zona colpita dal forte maltempo che sta causando stragi in questi giorni. Anche in Liguria, in Piemonte ed in Toscana sono state segnalate allerte arancioni per il weekend, che compromettono lo svolgimento regolare anche di altre partite.

Il CRER ha dunque deciso rinviare le gare che si sarebbero dovute disputare nel territorio emiliano e di valutare le altre zone colpite. Le altre partite a rischio sono Parma – Empoli, in programma domenica alle 12:30, e Fiorentina – Roma, il posticipo delle 20:45. Per ora non ci sono comunicati ufficiali ma la situazione è costantemente monitorata, con il rischio che si possa compromettere un intero calendario.