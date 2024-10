Fiorentina-Milan, arriva la sentenza: squalifica di 5 anni | Decisione assurda del giudice

Per gli episodi che sono avvenuti durante il match tra Fiorentina e Milan, il giudice sportivo ha emesso la severa sentenza di una squalifica di ben cinque anni

Lo scorso 6 ottobre all’Artemio Franchi di Firenze si sono sfidati i padroni di casa della Fiorentina e il Milan di Paulo Fonseca. La partita è stata molto equilibrata, con diverse occasioni da una parte e dall’altra. A rendere il match irripetibile sono stati ben tre calci di rigore sbagliati, uno dai toscani con Moise Kean e due dai rossoneri con Theo Hernandez e Tammy Abraham, entrambi neutralizzati da un De Gea in grande spolvero.

A decidere la sfida è stata la rete di Albert Gudmundsson nel finale, ancora l’uomo in più della viola dopo la doppietta che ha consentito di battere la Lazio.

Dopo questo scontro c’è stata la pausa per gli impegni delle Nazionali e il ritorno in campionato, con le due squadre che sono ripartite con il piede giusto. Il Milan ha avuto la meglio dell’Udinese, pur con qualche sofferenza, mentre la Fiorentina ha rifilato ben sei goal al Lecce in trasferta.

Positivo anche l’ultimo impegno europeo, con il Diavolo che ha conquistato i primi tre punti in Champions grazie alla vittoria contro i belgi del Brugge mentre i toscani hanno segnato quattro reti al malcapitato San Gallo nella seconda giornata di Conference League, consentendo agli uomini di Raffaele Palladino di restare a punteggio pieno.

Ciò che è successo a Firenze non è passato inosservato

Tornando alla sera in cui Fiorentina e Milan si sono trovate di fronte, subito dopo il termine della partita le forze dell’ordine avevano scoperto una sorta di arsenale in mano ai tifosi rossoneri, come coltelli, materiali pirotecnici e altri oggetti pericolosi.

Il Corriere Fiorentino riporta che sono in corso di notifica i Daspo, firmati dal questore di Firenze, con divieto di accedere negli stadi perché “pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in contesti di manifestazioni sportive in ragione degli strumenti trovati in loro possesso“.

Una squalifica pesante per quello che è successo a Firenze, i tifosi rossoneri sono colpiti

Sono 77 i Daspo già firmati dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, con l’allontanamento dagli stadi da 1 a 5 anni, a seconda del soggetto e di relativi precedenti.

E ancora sono in fase di elaborazione ulteriori 23 provvedimenti analoghi per altrettanti tifosi del Milan, quest’ultimi con durata minima di 5 anni.