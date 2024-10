Via Abraham, Ibra pesca dalla provincia: a gennaio dalla salvezza alla Champions League

Tammy Abraham in panchina - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il Milan pensa a rinforzare l’attacco con una giovane punta che si sta mettendo in luce in provincia, a gennaio può debuttare in Champions

L’attacco del Milan è tra i più prolifici del campionato. A colpire è la diversità dei marcatori che testimonia un gioco corale da parte della squadra di Paulo Fonseca che ha, spesso, risposte positive anche da chi entra in campo nel corso della partita, come è avvenuto pochi giorni fa nel terzo turno di Champions League, con Okafor e Chukwueze decisivi per scardinare la difesa del Brugge e regalare ai rossoneri i primi tre punti nella massima competizione europea.

Il tecnico portoghese ha testato l’utlizzo di una doppia punta, prova superata nel derby vinto contro i cugini dell’Inter. Il Milan si è schierato dopo tanto tempo con una coppia di centravanti, quella composta da Alvaro Morata e da Tammy Abraham.

Il campione d’Europa spagnolo è alle prese con qualche problema fisico ma si è già imposto come il leader dello spogliatoio mentre l’ex Roma sta convincendo per lo spirito di sacrificio e la voglia di lottare su ogni pallone.

Manca ancora un vero bomber d’area di rigore, in grado di garantire una somma consistente di reti. Anche gli esterni faticano a trovare la continuità realizzativa, ad eccezione di Pulisic, l’attaccante aggiunto del Milan in questo inizio di stagione.

Il Milan non è soddisfatto dei suoi attaccanti, a gennaio può arrivare un rinforzo

La dirigenza starebbe pensando di mettere sotto contratto un altro attaccante nel mercato di riparazione, mossa che toglierebbe però spazio ad Abraham, relegandolo in panchina.

Fonseca sta apprezzando il lavoro che sta svolgendo l’inglese ma pretende una maggiore incisività sotto porta per poter competere per il titolo.

In provincia continua a segnare e il Milan sta pensando a lui per l’attacco

Per questo l’idea del Milan per l’attacco è costituita da Ange Bonny. Il francese classe 2003 gioca nel Parma ed è tra le note più liete di questa prima fase di campionato degli emiliani. Tuttosport parla di emissari del club rossonero che avrebbero osservato il centravanti lo scorso fine settimana a Como in cui è stato protagonista di un pregevole goal di tacco che ha regalato ai gialloblu un prezioso punto.

Bonny potrebbe trasferirsi al Milan già a gennaio e si troverebbe, così, dal lottare per la salvezza al debuttare in Champions League.