Theo, ciao ciao Milan: Ibra ha già il sostituto | In tre sul talento classe 2004

Theo Hernandez può lasciare il Milan al termine di questa stagione, individuato il sostituto, è un terzino classe 2004 che piace ad altri due club

Theo Hernandez è alla sua sesta stagione al Milan. Il terzino francese è stato uno dei protagonisti della gestione targata Pioli e ha deciso di restare in rossonero anche nel nuovo ciclo intrapreso con Paulo Fonseca. Il feeling con il tecnico portoghese non è ancora sbocciato del tutto. Insieme a Rafael Leao ha manifestato alcune critiche nei confronti delle scelte tattiche del mister.

Il contratto scade il 30 giugno 2026 e la dirigenza è al lavoro per rinnovarlo. Il rischio che corre il club è quello di non trovare l’accordo e di essere costretto a venderlo la prossima estate a un prezzo nettamente inferiore per evitare di perderlo a zero nel mercato successivo.

Una situazione delicata quella che riguarda il talentuoso esterno classe 1997 che la scorsa estate era finito nel mirino del Bayern Monaco. Le offerte non dovrebbero mancare, dato il rendimento di alto livello e il profilo internazionale di cui si parla.

La volontà di Cardinale è quella di non avere scontenti in rosa e di non lasciarlo partire per meno di 40 milioni, raddoppiando la cifra per cui è stato acquistato a luglio del 2019 dal Real Madrid.

Il Milan è disposto a lasciare andare via Theo Hernandez

Il Milan che sta già studiando chi potrebbe sostituirlo. Difficile trovare in giro un terzino con la sua corsa, in grado di fornire assist di pregevole fattura. Theo è migliorato molto anche nella fase difensiva e ora è uno dei migliori a livello mondiale nel suo ruolo.

I rossoneri potrebbero puntare su un profilo giovane, una scommessa che conosce già il campionato italiano e che può esplodere nell’ambiente giusto e con un minimo di fiducia.

Il Milan pensa da tempo al talento classe 2004 per la fascia sinistra

Uno dei nomi papabili per prendere il posto di Theo Hernandez è Patrick Dorgu. Il Lecce ha già ricevuto la scorsa estate un’offerta da parte del Milan per l’ala sinistra, pari a 8 milioni di euro, e rispedita al mittente.

Questo perché Pantaleo Corvino è convinto che il classe 2004 possa crescere ancora in questa stagione ed essere ancora più appetibile sul mercato. A complicare l’esito positivo della trattativa, oltre al rinnovo avvenuto in questi giorni fino al 2029, è l’interesse di due club di Premier League come il Chelsea e il Tottenham.