Osimhen, ok al ritorno in Serie A: scambio folle | Il Napoli lo lascia ai rivali di sempre

Victor Osimhen tornerà al Napoli alla fine della stagione e De Laurentiis ipotizza uno scambio con un altro club italiano, le indiscrezioni

Victor Osimhen è in prestito al Galatasaray sino al termine della stagione in corso. Il Napoli ha deciso di mandarlo a giocare in Turchia per evitare di pagare uno stipendio elevato e per consentire alla punta nigeriana la chance di essere titolare e di non vedere abbassato il costo del suo cartellino.

La dirigenza dei partenopei non è riuscita a piazzarlo sul mercato la scorsa estate per una cifra superiore ai 100 milioni e ha rifiutato un’offerta di circa 70 che è pervenuta a fine agosto dall’Arabia, con l’obiettivo di venderlo una volta tornato da questa nuova esperienza all’estero.

Al suo posto gli azzurri hanno affidato l’attacco a Romelu Lukaku, fortemente voluto da mister Antonio Conte e che sta dando già delle risposte incoraggianti, contribuendo al primo posto momentaneo in classifica.

La convivenza tra le due punte centrali non sarebbe stata possibile e il Napoli ha preferito guardare al futuro mettendo sotto contratto il centravanti belga.

Osimhen non rientra nei piani futuri del Napoli, ecco dove potrebbe andare a giocare

Osimhen tornerà all’ombra del Vesuvio il 1 luglio e sarà compito del direttore sportivo Manna riuscire a cederlo. I club che potrebbero avere le possibilità economiche per accontentare le richieste di De Laurentiis sono alcuni di Premier League, come le londinesi Arsenal e Chelsea, o il Paris Saint-Germain in Ligue 1.

Nelle ultime ore si è fatta avanti un’altra ipotesi che prevede uno scambio alla pari che vedrebbe l’arrivo nel capoluogo campano di una delle punte più prolifiche del campionato.

Osimhen può restare in Italia, il Napoli propone uno scambio con la rivale

Dusan Vlahovic ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e Cristiano Giuntoli è al lavoro per il rinnovo, chiedendo una spalmatura del lauto ingaggio che percepisce che è destinato a salire a ben 12 milioni l’anno prossimo.

Il serbo è il terminale offensivo di Thiago Motta ma non sta convincendo del tutto. Per questo motivo non è automatico che possa proseguire la sua parentesi in bianconero. Potrebbe palesarsi la chance di cederlo al Napoli per mezzo di uno scambio che porterebbe a Torino proprio Osimhen. Un affare che potrebbe prendere piede nell’estate 2025, con Conte che ha sempre apprezzato il centravanti della Juventus, chiamato ancora alla consacrazione definitiva e incostante nel rendimento realizzativo.