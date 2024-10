Addio Danilo: rottura totale con l’ambiente | Contratto strappato e ritorno a casa

Juventus, addio Danilo: rottura inevitabile con l’ambiente bianconero. Contratto strappato e ritorno a casa

La Juventus incassa la prima sconfitta stagionale. Accade in Champions League e, soprattutto, nei minuti finali contro lo Stoccarda. Quando la gara sembrava destinata al pareggio (con tanto di rigore parato da Perin) arriva la beffa di El Bilal Touré.

Una prestazione per nulla importante quella messa a segno dai ragazzi di Thiago Motta che non hanno mai impensierito più di tanto la squadra avversaria. Da evidenziare, però, anche la prestazione negativa di qualche calciatore bianconero.

In primis Danilo. Al ritorno in campo da titolare il brasiliano ha deluso letteralmente le aspettative. Tantissime, infatti, sono le critiche piovute addosso all’ex capitano della “Vecchia Signora”, oramai fuori da ogni tipo di progetto del mister italo-brasiliano.

Soprattutto dopo aver causato il calcio di rigore ed aver ottenuto due cartellini gialli, con conseguente espulsione, che ha lasciato i suoi in 10 uomini. Il suo futuro, a quanto pare, è sempre più lontano da Torino. Probabile un suo ritorno a casa.

Danilo, pioggia di critiche per l’ex capitano: possibile ritorno a casa

Una serata assolutamente da dimenticare per il classe ’91. Ancor prima dell’inizio della partita, però, i sostenitori bianconeri lo hanno preso di mira su “X” in cui gli hanno detto davvero di tutto. Il fatto che Motta lo abbia schierato, dal primo minuto, titolare al centro della difesa è stato giudicato addirittura come un “insulto ed una ingiustizia“.

C’è anche chi è decisamente drammatico nei suoi confronti: “La sua carriera è finita“. C’è anche chi lo definisce come una vera e propria “sciagura” calcistica. A questo punto non è da escludere che possa optare per un ritorno a casa, in Brasile, visto che non è una prima scelta di Motta.

Danilo, quante critiche sui social: i tifosi lo prendono di mira, addio possibile

A quanto pare la rottura, tra il calciatore e l’ambiente bianconero, sembra essere insanabile. I tifosi, infatti, non vedono l’ora che faccia le valigie e vada via da Torino. Una possibile assolutamente da non scartare.

Una ipotesi che potrebbe andare a concretizzarsi alla fine di giugno del prossimo anno, ovvero quando il suo contratto andrà in scadenza. Il ritorno in Brasile non è da escludere.