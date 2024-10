Mourinho, esonero e ritorno a casa: la Serie A lo riaccoglie subito | Tifosi increduli

José Mourinho, esonero e ritorno a casa: la Serie A è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte, tifosi ancora non ci credono

Dopo l’esonero di metà gennaio dalla Roma, José Mourinho non ha affatto perso tempo per cercare una nuova squadra. Il suo presente, infatti, si chiama Fenerbahce. L’avventura con uno dei club più importanti della Turchia, però, non sta andando come previsto.

Il Galatasaray, infatti, si conferma al primo posto in classifica addirittura a +8 sugli acerrimi rivali. Nonostante siamo solo all’inizio della stagione è una distanza importante tra i due club. Di questo se ne sono accorti anche i tifosi.

Gli stessi che, sui social network, stanno mostrando tutto il loro disappunto in merito al lavoro che sta svolgendo lo “Special One“. Addirittura c’è chi chiede un immediato esonero per cercare di salvare la stagione.

Da precisare, però, che la posizione del nativo di Setubal non è affatto a rischio. Anche se, allo stesso tempo, la dirigenza si aspettava decisamente qualcosa in più. Così come non si aspettava di pareggiare 2-2 contro il neopromosso Samunspor.

Mourinho, avventura difficile in Turchia: si pensa ad un ritorno in Serie A?

Chi non lo ha mai dimenticato sono sicuramente i tifosi della Roma. Gli stessi che, a dire il vero, non hanno affatto digerito nemmeno l’esonero del suo successore, Daniele De Rossi. Con Ivan Juric, però, la musica non è cambiata più di tanto. L’ultimo ko, rimediato domenica sera contro l’Inter all’Olimpico, ha mandato su tutte le furie l’ambiente giallorosso che pretende spiegazioni dalla dirigenza.

Tifosi che, sui social, invocano ad un suo possibile ritorno in Italia e allontanare il croato. Ipotesi difficile se non impossibile per tantissimi motivi. In primis per via del suo ricco ed importante ingaggio che i turchi gli stanno offrendo: quasi 11 milioni di euro a stagione. Cifra da record e da “top allenatore” che nessuno in Serie A può permettersi di dare.

Mourinho, impatto flop in Turchia: i tifosi iniziano a lamentarsi

La società, nell’ultima sessione estiva del calciomercato, gli ha messo a disposizione un buon budget per rivoluzionare la rosa e puntare alla vittoria su più competizioni. Sono stati spesi 50 milioni di euro che, però, non stanno affatto facendo la differenza. Anzi, hanno addirittura allungato il gap con i rivali di sempre.

Da non dimenticare, inoltre, come Mourinho sia diventato oggetto di “scherzi” e “meme” da parte dei rivali. Sia del Galatasaray che da altri avversari. Proprio come il calciatore Aydogdu che, dopo il gol del definitivo 2-2, ha mimato il gesto del “pianto” dell’allenatore portoghese. Non un buon impatto in terra turca per Mou…