Dragusin fuori squadra: risponde l’agente | Ritorno in Serie A a un passo

Dragusin può tornare in Italia, il centrale romeno è ai margini del Tottenham, l’agente è intervenuto e ha parlato del suo futuro

Dragusin ha firmato a gennaio un contratto fino al 2030 con il Tottenham. L’ex difensore centrale del Genoa, cresciuto nelle giovanili della Juventus, è approdato in Premier League per 25 milioni ma non sta trovando molto spazio nel club londinese.

Quattro presenze per lui in questo inizio di stagione ma il romeno vuole giocarsi le proprie chance e diventare il nuovo leader del reparto arretrato dei bianconeri, tra le squadre favorite alla vittoria in Europa League e avversaria anche della Roma il prossimo 28 novembre.

Negli ultimi giorni sono diverse le voci di un suo possibile ritorno in Italia, con il Napoli che pare molto interessato, tanto che aveva già fatto un’offerta al giocatore prima che decidesse di trasferirsi in Inghilterra.

Il 22enne si era messo in luce nel girone d’andata con la maglia del Genoa, neopromossa in A, con alcune reti preziose messe a segno e una solidità difensiva di alto livello.

Dragusin e le voci su un possibile ritorno in Serie A

Il procuratore di Dragusin Florin Manea ha rilasciato una intervista a Gonfialarete.com e ha parlato del difficile momento del suo assistito: “Nessun giocatore è felice se non gioca tanto, ma vuole lottare per il suo posto. Vedremo più avanti quante partite farà e valuteremo, in questo momento è prematuro pensare ad un trasferimento“.

Ha parlato dell’ipotesi di un suo ritorno in Italia: “Io non ho parlato con nessuno e non credo che il Tottenham voglia lasciarlo andare. Radu è concentrato e vuole giocarsi le sue chance con gli spurs. Ho visto anch’io le notizie, ma non ho sentito nessuno. Ci piace che tante squadre lo seguano, ma anche alle altre che mi hanno chiamato ho detto che ad oggi non siamo interessati“.

Dragusin ha già parlato con il Napoli, De Laurentiis è interessato al centrale

I contatti con il Napoli c’erano già stati: “Ho parlato con il presidente De Laurentiis, che è stato molto gentile, lo scorso anno, e c’era un grande interesse per Radu”.

Proprio Radu Dragusin aveva rifiutato di vestire la maglia azzurra: “Il Napoli fece una grande offerta al Genoa, ma Dragusin voleva andare in Premier e rifiutó anche il Bayern. Io ho tanta fiducia in lui, non avrà problemi a giocare“.