Niente rinnovo: Conte lo manda… al Milan | Colpo folle di Ibrahimovic a gennaio

Altro che rinnovo di contratto, Conte lo allontana dagli azzurri e lo spedisce in rossonero: colpo folle di Ibra per il Milan

Il Napoli si appresta ad affrontare il Lecce per la nona giornata di campionato con un unico obiettivo: vincere e rimanere in testa alla classifica. Ovviamente sperando in un passo falso da parte delle inseguitrici che non mollano di un centimetro.

La cura firmata Antonio Conte, dopo lo svarione all’inizio della stagione in quel di Verona, sta iniziando a fare effetto. L’ambiente partenopeo, infatti, non vuole smettere di sognare e spera di poter rivivere le emozioni di quasi due anni fa.

Anche se nella mente del manager salentino non c’è spazio proprio per tutti. In particolar modo di un calciatore che sembra proprio non rientrare nel progetto tecnico dell’allenatore. Tanto è vero che si sta ipotizzando, sempre di più, un suo addio a gennaio

Ad approfittarne potrebbe essere proprio il Milan. Il dirigente Ibrahimovic è pronto a regalare al suo allenatore Fonseca un colpo da 90. A poco più di due mesi dall’apertura del calciomercato invernale i rossoneri sono intenzionati a rinforzare la proprio rosa con un acquisto di qualità.

Dal Napoli al Milan, Ibra prepara il grande colpo: le ultime

Chiuso da Romelu Lukaku e, soprattutto, da Giovanni Simeone (riserva), a Napoli non c’è più posto per Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, fino a questo momento, non è riuscito ad impressionare del tutto il proprio allenatore. Le occasioni, a dire il vero, le ha avute ma non le ha mai sapute sfruttare del tutto. Il classe 2000, infatti, è sempre più lontano dagli azzurri.

Questo è quello che fa sapere “La Repubblica“. Il noto quotidiano, inoltre, fa sapere che l’attaccante è nel mirino di altri club di Serie A. Tra questi il Milan ed anche la Juventus pronta a farci più di un pensierino. La volontà del calciatore è quella di avere più spazio possibile e di mettersi in mostra. Cosa che in azzurro non sta riuscendo a fare e ad avere.

Napoli, futuro lontano per l’attaccante: sempre più nel mirino del Milan e non solo

Da non escludere, invece, nemmeno l’ipotesi che accosterebbe Raspadori all’Atalanta. Nel team bergamasco potrebbe essere rivitalizzato da un maestro come Gasperini. Una possibile cessione a gennaio, però, non è proprio del tutto sicura. Nel caso in cui dovesse arrivare una offerta dal valore di 30 milioni di euro allora le cose potrebbero cambiare.

Solo in questo caso, infatti, De Laurentiis darebbe il proprio “via libera” alla cessione del calciatore che non si è mai espresso, del tutto, ad alti livelli con la casacca dei partenopei. Anche perché il suo agente, Tullio Tinti, pochi giorni fa durante una intervista aveva fatto capire che il club continua a puntare sul suo assistito e che il suo presente è a Napoli. Ed il futuro? Tutto da scoprire.