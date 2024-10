Intelligenza artificale in campo: niente errori arbitrali | Calcio rivoltato dalla tecnologia

L’intelligenza artificiale sbarca anche sul rettangolo verde di gioco: più tecnologia e meno errori arbitrali

Essendo il calcio uno degli sport più seguiti al mondo, non ha potuto fare altro che cedere all’evoluzione dello stesso. Con il passare degli anni e le continue innovazioni, anche lo sport ha subito importanti cambiamenti, fornendosi dell’ausilio della tecnologia.

Quest’ultima ha reso possibile grandi progressi nel modo in cui il calcio giocato, migliorando sia la qualità delle partite disputate che gli allenamenti dei calciatori, che sfruttano i nuovi sistemi a loro vantaggio per migliorare le proprie prestazioni.

Una delle applicazioni più comuni della nuova tecnologia è il monitoraggio dell’attività fisica dei calciatori. Attraverso un sistema GPS posto all’interno delle loro scarpe si possono facilmente raccogliere i dati sulla loro attività fisica, tra cui la distanza percorsa, la velocità e la frequenza cardiaca, per controllare il loro andamento ma soprattutto per prevenire infortuni ed aiutarli a recuperare al meglio.

Una metodologia più recente è la Realtà Virtuale. Mediante questo apparecchio gli atleti possono entrare in una realtà simulata in cui partecipano ad una specifica situazione di gioco volta a migliorare la gestione decisionale, specialmente sotto pressione dove bisogna essere pronti e rapidi.

Aiuto arbitrale

Oltre che per i calciatori rappresenta un aiuto chiave anche per i direttori di gara. Errare è umano, ancor di più se si ricopre quel ruolo, ma grazie all’uso della tecnologia si è notevolmente ridotta la percentuale d’errore, perchè dove manca l’arbitro entra essa in aiuto.

Negli anni abbiamo assistito all’introduzione del Var e della Goal Line Technology. La prima permette al designato di rivedere episodi dubbi tramite un monitor discussi insieme ad una squadra arbitrale in cuffia, la seconda aiuta a capire se la sfera di gioco abbia oltrepassata o meno la linea, ma è giunto il momento di accogliere una nuova novità.

Nuova implementazione

Nell’ultimo anno l’essere umano è venuto a conoscenza di una nuova invenzione che ha rapidamente invaso e stravolto l’universo. Si tratta dell’Intelligenza Artificiale, che dalla stagione corrente verrà utilizzata anche negli Stadi con il fine di facilitare il lavoro degli arbitri in campo.

Un computer al cui interno sono state caricate milioni di informazioni derivanti da migliaia di partite, calcolate da un software in grado di dare giudizi come fosse un vero e proprio individuo. Un esempio primordiale è già stato usato in Premier League, la tecnologia Dragon di Genius Sports, che automatizza totalmente il fuorigioco grazie a decine di IPhone piazzati a bordocampo. I dispositivi catturano 100 fotogrammi al secondo ed analizzando in tempo reale la posizione del calciatore stabilendo se sia regolare o meno. È ancora in fase di sperimentazione ma è chiaro che il mondo del calcio miri sempre più ad implementare nuove creazioni della tecnologia.