Il club rimane senza giocatori: via tutta la rosa a parametro zero | Non era mai successo

Non era mai accaduta una situazione del genere all’interno di una società: a breve sarà svuotata la rosa, tutti via a parametro zero

Nonostante siamo solamente alla prima parte di stagione, già sono in arrivo le prime sentenze per alcuni club, in Italia e all’estero. Si potrebbe pensare che si tratti di banalità, ma in realtà è l’esatto opposto, con il pericolo che non terminino la stagione allo stesso modo in cui l’hanno iniziata.

Per molti c’è di mezzo la UEFA ed il Fair Play Finanziario, al quale non si può scappare. Fu istituito nel 2009 per controllare la gestione delle società e renderle più sostenibili ma le sue restrizioni continua a non far dormire i tranquilli i proprietari.

Quest’ultimi devono rientrare in certi standard imposti dall’organo di riferimento e rispettare determinate scadenze. Nel caso in cui non lo facciano vanno però incontro a punizioni esemplari, che possono seriamente danneggiare il presente ed il futuro del club.

Altri club sono invece legati alle problematiche contrattuali, in particolare quelli iscritti al prossimo Mondiale per Club che inizierà a giugno 2025. Con i contratti in scadenza al termine del mese e la finestra di calciomercatto che inizia il 1 luglio, nascerebbe la possibilità di vedere un calciatore con due maglie differenti e la possibilità di non tesserarli.

Problema da affrontare

Anche se non iscritto alle due competizioni sopra citate, c’è un club che sta avendo un problema simile. Si tratta del Racing Ferrol, una società che oltre ad avere difficoltà nello gestire le proprie risorse, non sta neanche ottenendo buoni risultati sul terreno di gioco.

Analizzando la classifica della Segunda Divisiòn spagnola, occupa la terzultima posizione in classifica, la 20esima su 22 disponibili. In 9 partite disputate, la squadra di Cristóbal Parralo Aguilera ha collezionato solamente 9 punti. Tutt’altro che una buona media, che deve assolutamente cambiare se non vogliono retrocedere nella categoria inferiore.

Futuro in bilico

Non basta avere il peggior attacco e la peggior differenza reti del campionato. A ciò si aggiunge, come sottolineato dal Mundo Deportivo, la maggioranza della rosa in scadenza di contratto, dati i 15 acquisti della scorsa stagione a titolo gratuito con solamente un anno di accordo.

Già da gennaio i suddetti potrebbero firmare con altri club, così com’è accaduto nella scorsa stagione con giocatori del calibro di Jon García, Héber Pena, Jesús Bernal e Ander Cantero. I tifosi sono su tutte le furie e sono preoccupatissimi del futuro della loro squadra del cuore, che ad oggi è tutt’altro che roseo e rischia addirittura di non esserci.