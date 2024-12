Cristiano Ronaldo il ritorno: contattato dai bianconeri | Rivelato tutto sui social: “Sta arrivando”

L’indizio postato sui social è più che chiaro: Cristiano Ronaldo è pronto al ritorno, è stato contattato dalla Juventus

Chiunque conosce Cristiano Ronaldo e chiunque identifica la sua grandezza. Il classe 1985, oltre ad essere il calciatore più influente di sempre, entra di diritto nei migliori della storia del calcio; d’altronde le statistiche ed i trofei parlano da sè.

Adesso, alla incredibile età di 39 anni, continua a macinare record su record e a fare ciò che lo ha sempre contraddistinto: segnare. Attualmente il portoghese è a 933 reti e conta entro i prossimi 2 anni di arrivare a quota 1000, un obiettivo che mai nessuno è stato mai in grado di raggiungere.

Attualmente è in forza all’Al-Nassr, allenato da una ex conoscenza della nostra Serie A, Stefano Pioli e sembra non avere intenzione di smettere. Ha ancora la mentalità, il fisico e la forza giusta per continuare a correre sui campi da gioco, spinto anche e soprattutto da 2 fattori fondamentali: suo figlio ed il Mondiale.

Uno dei suoi desideri è sempre stato quello di una partita a livello professionistico con Cristiano Ronaldo Jr. e potrà farlo data l’attuale età anagrafica. Punta poi al Mondiale 2026, a quella che sarà probabilmente la sua ultima occasione per vincere l’unico titolo che gli manca in carriera e vincere tutto con la maglia del Portogallo.

Senza tempo

La stella portoghese ne ha di estimatori in tutto il mondo, soprattutto fra i suoi ex compagni di squadra e Nazionale. Tra questi, come dichiarato da Abola, ha recentemente parlato Nani, ex leggenda del Manchester United, sostenendo che Cr7 abbia addirittura intenzione di puntare al Mondiale 2030.

Per quell’edizione avrebbe 45 anni, un’età decisamente avanzata per un calciatore, ma con lui mai dire mai. Questa ipotesi nasce perchè sarà ospitato co-ospitato da Spagna, Marocco e Portogallo e all’ex Juventus, Manchester United, Sporting e Real Madrid stuzzica avere l’opportunità di poterlo vincere a casa propria.

Ritorno al Top

Accantonando momentaneamente l’idea di mettersi ancora in gioco tra 6 anni, abbiamo quantomeno la certezza che parteciperà ai Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico. Per arrivare al top della forma potrebbe pensare di abbandonare l’Arabia e trasferirsi nuovamente in un top club, con la Juventus che sembra avvantaggiata per un suo ritorno.

L’indizio di mercato l’ha dato l’ex Capitano e leggenda bianconera, Giorgio Chiellini. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ritraeva Cristiano Ronaldo con la scritta “what’s Coming?”. Adesso i tifosi sognano un rientro a Torino di Mr.Champions League, accendendo nuovamente le speranze per la vittoria della tanto desiderata Coppa dalle Grandi Orecchie.