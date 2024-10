Ci prendiamo Danilo: niente rinnovo | Spunta la clausola per la Serie A

Il futuro di Danilo in bianconero non è più così certo. Rinnovo in stand by, si è attivata la clausola per la Serie A

Il declassamento di Danilo nelle gerarchie della Juventus è complicato da spiegare. Il difensore brasiliano, arrivato in Italia nell’estate del 2019, si è ritagliato pian piano sempre più spazio fino a diventare titolare inamovibile, almeno fino all’ultima stagione.

Il classe 1991 era anche il Capitano della Vecchia Signora. Oltre ad essere un punto di riferimento per l’ex allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, lo era anche per i tifosi, che riconoscevano in lui la giusta leadership per guidare il club verso la rinascita.

Con Thiago Motta è però tutto cambiato. Inizialmente si attribuiva il suo scarso utilizzo alla sua precaria condizione fisica, ma con il passare dei mesi si è potuto ben capire che da quando l’ex Bologna si è seduto sulla sua nuova panchina, Danilo non ha più la stessa considerazione.

Fino ad ora gli è stato preferito addirittura Nicolò Savona, classe 2003, ed è stato comprato Pierre Kalulu nello stesso ruolo. L’infortunio di Bremer che lo costringerà a rimanere ai box fino al termine della stagione può essere un’opportunità, ma potrebbe non essere abbastanza.

Più Nazionale che Club

Fino ad ora ha collezionato 270 minuti con la maglia del Brasile, giocando interamente le 3 partite in cui è stato impiegato, contro i soli 115 della Serie A, distribuiti in 3 presenze su 7 possibili. Potremmo aggiungere i 33 minuti in Champions League, ma il dato parla da sè, la differenza è netta.

Nel match contro il PSV l’allenatore disse che avesse un ruolo importante per la squadra dato che con la sua esperienza nella competizione alzava nettamente il livello generale di una squadra giovane e rivoluzionata, ma ad oggi sia Danilo che i tifosi non si fidano molto di queste parole.

Futuro in bilico

Non è chiaro quali siano le reali motivazioni, ma il rapporto tra Danilo e la Juventus potrebbe interrompersi dopo 6 anni dato il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. C’è una clausola che gli rinnoverebbe il contratto di un anno automaticamente nel caso in cui giocasse il 50% dei match stagionali, ma ad oggi è difficile che si concretizzi.

Inoltre il calciatore vorrebbe eliminarla, per considerare il suo futuro separatamente ed è già in contatto con la società per farlo. Non lascerà sicuramente la Juventus a Gennaio ma è chiaro che le due parti non stiano andando nella stessa direzione.