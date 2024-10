Marotta pensa a gennaio: ennesimo colpaccio a zero | Smontata la concorrenza in Serie A

Il presidente dell’Inter non si ferma. Ora Marotta pensa all’ennesimo colpaccio a zero e smonta la concorrenza in Serie A.

Dopo la lunga pausa per le nazionali finalmente le squadre di club tornano in campo. Nelle prossime ore infatti molte squadre dei massimi campionati europei torneranno in campo per riprendere il loro cammino in campionato.

Tra queste c’è l’Inter di Simone Inzaghi che – dopo un inizio di stagione altalenante – è di nuovo lanciatissima per arrivare in cima alla classifica e sfidare le grandi in Champions. Ma la grandezza di una squadra e di una società si vede soprattutto nei suoi progetti per il futuro.

Ecco perché Beppe Marotta, presidente dell’Inter ed esperto Direttore sportivo, è pronto a mettere a segno un nuovo capolavoro di mercato per la prossima stagione. Ora Marotta pensa a smontare la concorrenza in Serie A mettendo a segno l’ennesimo colpaccio a zero.

L’obiettivo di Marotta

Mentre la stagione di Serie A 2024-2025 è appena iniziata, c’è ci guarda già al futuro per poter restare a livelli sempre altissimi. Quando si parla di futuro nel calcio Giuseppe Marotta, il presidente dell’Inter, è sicuramente tra i dirigenti più capaci che ha dimostrato di avere capacità di visione e proiezione.

Ecco perché gli occhi dell’ex Ds dell’Inter sono puntati su un giocatore da prendere subito. Un altro colpaccio a parametro zero che azzererebbe la concorrenza in Serie A. Marotta ha infatti puntato il giovane Nicolò Bertola e vorrebbe prenderlo già a gennaio.

Il colpo a zero

Tra gli obiettivi di Marotta c’è Nicolò Bertola, 21enne promettente difensore centrale dello Spezia e calciatore prolifico. In sole nove partite giocate con i bianconeri, infatti, Bertola ha messo a segno ben due reti, attirando l’attenzione di numerosi club di Serie A, tra cui anche l’Inter.

Il difensore ha fatto recentemente il suo esordio con la maglia della Nazionale italiana under 21 e ha offerto una prestazione di altissimo livello. Una conferma per l’Inter che vorrebbe approfittare e prendere subito il calciatore. Bertola ha infatti il contratto in scadenza nel 2025 e Marotta potrebbe spingere già da gennaio per poter trovare un accordo con il suo entourage.