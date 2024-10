“Io tifavo Milan”: il nerazzurro tradisce l’Inter | Tifosi disgustati

Uno dei migliori prospetti del settore giovanile dell’Inter confessa di essere un tifoso milanista, i tifosi restano spiazzati dalle sue parole

La rivalità tra Inter e Milan è ancora maggiore negli ultimi anni, quando le due compagini sono state grandi protagoniste ai vertici del calcio italiano. Inzaghi ha avuto il merito di vincere sei derby di fila contro Pioli, uno score che ha influito poi sull’addio del tecnico emiliano. Tra i successi da sottolineare sono i due nella semifinale di Champions League del 2023 che sono valsi la chance di giocarsi il titolo a Istanbul.

Il Milan ha sfatato il tabù e, a sorpresa, ha avuto la meglio dei cugini nerazzurri nell’ultimo derby di poche settimane fa. Paulo Fonseca ha sorpreso con alcune scelte azzeccate e un atteggiamento più prudente gli avversari e vinto con merito nel finale grazie al goal di Gabbia.

Le due squadre milanesi proveranno a lottare sino in fondo per vincere il campionato, seppur concentrate anche in Champions League in cui il cammino è iniziato in modo diametralmente opposto.

Quattro punti e nessun goal subito per l’Inter che è già slanciata per andare avanti nella competizione mentre il Milan è reduce da due sconfitte di fila, con la speranza di sfruttare un calendario che ora sarà più abbordabile.

Casadei e la sua attuale parentesi al Chelsea

Un ex giocatore dell’Inter è Cesare Casadei, ora tra le fila del Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca. In una lunga intervista concesva a Tuttosport, il centrocampista dell’Under 21 ha parlato dei suoi obiettivi: “Voglio diventare un calciatore importante per il Chelsea. Darò sempre il massimo, il meglio di me, lavorando duro negli allenamenti per continuare a migliorare e accumulare minutaggio“.

Non ha molto spazio in mezzo al campo dei Blues ma vuole giocarsi le sue chance: “Non ho valutato possibili prestiti, né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale. Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. Lo spirito di competizione è stato proprio uno dei motivi per cui ho deciso di non andar via“.

Ha giocato nell’Inter ma è un tifoso del Milan, ecco la dichiarazione inaspettata

Casadei sorprende ammettendo di essere un tifoso del Milan: “Da bambino avevo come idolo Kaká e parteggiavo per il Milan. Sono però diventato un professionista e la mia prima squadra in A è stata l’Inter, con cui non nutro nessun rancore per la cessione“.

La sua serietà è da sottolineare dato che, nonostante la fede rossonera, si è impegnato al massimo per fare bene con la maglia dei rivali.