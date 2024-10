Marotta lo manda via: “bastano” 80 milioni | Clausola pagata, tifosi disperati

Uno dei migliori giocatori dell’Inter di questo inizio di stagione può lasciare i nerazzurri, un top club è disposto a pagare 80 milioni

L’Inter non ha ceduto nessun top player nella sessione di quest’estate. Dopo aver vinto con merito l’ultimo campionato, la dirigenza ha voluto blindare i giocatori più rappresentativi dell’organico, procedendo al rinnovo di capitan Lautaro Martinez, di Denzel Dumfries e di Nicolò Barella. In sinergia con mister Inzaghi la rosa è stata puntellata con pochi e mirati innesti che potessero consentire un maggiore turnover e offrire nuove soluzioni tattiche.

La nuova proprietà degli Oaktree ha imposto a Beppe Marotta di iniziare a progettare il futuro del club, individuando nel mercato profili under 25 da far crescere e che possano garantire una notevole plusvalenza.

In questo senso sono da intendere gli arrivi di Josep Martinez in porta, di Tomas Palacios in difesa. Per il post Acerbi piace molto Jaka Bijol dell’Udinese, tra i centrali più costanti a livello di rendimento del campionato.

Un altro talento da salvaguardare è Valentin Carboni, in prestito annuale a Marsiglia, e già nel mirino della Nazionale argentina. Il classe 2005 ha le carte in regola per diventare il protagonista assoluto del reparto offensivo dei nerazzurri.

Thuram ha stregato tutti, è nel mirino di un top club europeo, la clausola è di 80 milioni

Questo potrebbe accadere di fronte alla cessione eventuale di Marcus Thuram, nel mirino del Paris Saint-Germain che ha alle prese con un nuovo ciclo dopo gli addii di Messi, Mbappé e Neymar. Un giocatore di grande qualità come il francese potrebbe fare molto comodo a Luis Enrique.

Thuram è la rivelazione della Serie A con 7 gol in altrettante giornate, reduce da una tripletta solo pochi giorni fa. Nell’accordo stipulato con l’Inter vi è inserita una clausola rescissoria di 80 milioni e il club della Capitale transalpina potrebbe essere disposta a pagarla per assicurarsi le sue prestazioni.

Un Thuram decisivo che l’Inter cerca di trattenere

Un impatto subito devastante quello di Thuram nell’Inter. Lo scorso anno ha creato una delle coppie d’attacco più prolifiche d’Europa con Lautaro e in questo inizio di stagione si è preso sulle spalle il peso offensivo della squadra, senza fare risentire il calo di condizione fisica di Martinez.

Questa potrebbe essere l’annata della definitiva consacrazione per il centravanti francese che ha giocate da fuoriclasse e che può migliorare il proprio score realizzativo.