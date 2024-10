Il nerazzurro va a Barcellona: Marotta se lo fa scappare a zero | Colpo durissimo

Il presidente dell’Inter potrebbe presto perderlo a zero. Un durissimo per Marotta, mentre ride il Barcellona.

Il campionato di Serie A è iniziato ormai da più di un mese e i verdetti espressi sul campo di gioco permettono di realizzare una prima panoramica del torneo. Il Napoli è sicuramente la squadra più in forma del campionato, seguita a ruota da Inter e Juve.

Proprio i nerazzurri, dopo una partenza non del tutto convincente, sono riusciti a recuperare il terreno perso e piazzarsi al secondo posto e a solo due punti dalla vetta. Ma a Milano si pensa già al futuro, anche se le notizie che arrivano dal mercato non sembrano del tutto rassicuranti.

Nelle ultime ore, infatti, si sono susseguite con insistenza le voci secondo cui un obiettivo di Marotta sarebbe diretto verso la Spagna. Il presidente dell’Inter se lo fa scappare a zero e il calciatore vola a Barcellona.

Colpo sfumato per Marotta

Secondo le ultime indiscrezioni, Jonathan Tah è sempre più vicino al Barcellona. Il calciatore del Bayer Leverkusen ha un contratto in scadenza per il prossimo 30 giugno 2025 e, con ogni probabilità, finirà nella lista degli svincolati.

Il difensore tedesco piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra e Marotta potrebbe aver già inserito il suo nome nella lista dei calciatori su cui puntare per il futuro. Tuttavia, sono numerosi gli indizi secondo cui il calciatore militante nella squadra di Xabi Alonso potrebbe scegliere una meta alternativa a Milano.

Il Barcellona vicino al colpo a zero

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, i nerazzurri avrebbero pensato più volte al difensore tedesco. Marotta vorrebbe portare il calciatore a Milano, puntando magari sugli ottimi rapporti che ci sono tra il tedesco e l’interista Benjamin Pavard.

Sul calciatore ci sarebbe in maniera convinta il Barcellona, deciso a prendere il tedesco a zero, magari stringendo un accordo già nel mese di gennaio. Jonathan Tah può vantare 365 presenze e 15 gol con la maglia del Bayer Leverkusen, mentre ha giocato anche 23 gare con il Fortuna Dusseldorf e 20 con l’Amburgo. Il calciatore ha anche giocato 5 partite con la maglia della Nazionale tedesca Under 16, 13 partite con la Nazionale Under 17 e 6 partite con l’Under 19. In Nazionale maggiore, invece, Tah ha giocato 31 partite.