Juve, infortunio e colpo a zero per la difesa: Sergio Ramos ha già deciso

Sergio Ramos per sostituire l’infortunato Bremer, è questa l’ultima idea della Juventus per sopperire a un’assenza pesante in difesa

Sergio Ramos è ancora in cerca di una nuova squadra e la Juventus ha bisogno di un nuovo difensore dopo il grave infortunio che ha subito Gleison Bremer nei minuti iniziale della vittoria sul campo del Lipsia nella seconda giornata del girone unico di Champions League. Un successo arrivato con grande orgoglio per i bianconeri che hanno avuto il merito di ribaltare il risultato, nonostante l’inferiorità numerica.

Gli esami strumentali hanno confermato il sospetto di uno stop molto lungo per il centrale brasiliano. Ha riportato la lesione del legamento crociato, con il rientro che è previsto in primavera. La dirigenza sta capendo se ci sono i margini per mettere sotto contratto uno svincolato.

Il giocatore più appetibile è proprio l’ex leader della Nazionale spagnola e del Real Madrid, anche se da fonti vicine alla Continassa, Cristiano Giuntoli non sarebbe propenso ad avanzare un’offerta di un contratto annuale al veterano.

Per questo motivo l’ipotesi che sembra essere quella più plausibile è quella di fare ricorso ai giocatori già presenti nell’organico, con Motta che si è dimostrato coraggioso nell’inserire in campo anche alcuni talenti della Next Gen che hanno risposto presente.

Le diverse soluzioni di Motta per non far sentire troppo l’assenza di Bremer

L’allenatore potrebbe arretrare sulla linea difensiva Manuel Locatelli o Thuram, elevando così le qualità in fasi di palleggio. L’altra è quella di promuovere in prima squadra Pedro Felipe, giovane in forza in Lega Pro con l’Under 23.

E ancora non è da escludere che possa sfruttare la duttilità di Pierre Kalulu e di capitan Danilo, schierati come terzini in questo inizio di stagione ma, all’occorrenza, validi anche come centrali in un reparto arretrato con quattro interpreti.

Con il k.o. di Bremer ora il vero leader della difesa della Juventus è Gatti

Il leader della difesa è adesso Federico Gatti, sempre più centrale nel progetto tecnico dei bianconeri, tanto da indossare anche la fascia da capitano. Un’ascesa frutto di una lunga gavetta e tanti sacrifici per arrivare a diventare il perno della squadra più vincente d’Europa.

La Juventus non ha ancora subito reti in sei gare di campionato, sintomo di una solidità importante. Motta è consapevole di quanto i trofei si vincano grazie alla difesa, lo ha potuto constatare da calciatore all’Inter e al Psg.