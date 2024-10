Ho perso il posto: Icardi vuole tornare in Serie A | Firma a gennaio per il titolo

Mauro Icardi rischia di perdere il posto da titolare al Galatasaray, può tornare in Italia già a gennaio e lottare per vincere lo scudetto

Mauro Icardi ha deciso di restare in Turchia ma adesso rischia di perdere il posto da titolare al centro dell’attacco del Galatasaray. Il club giallorosso ha infatti messo sotto contratto, con la formula del prestito annuale, Victor Osimhen, con un accordo trovato negli ultimi giorni di mercato con il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis.

Il bomber nigeriano era stato considerato come il fuoriclasse da sacrificare in uscita ma il piano non ha funzionato, visto che non sono arrivate offerte che si avvicinassero alla clausola rescissoria da 130 milioni.

Così, dopo aver messo fuori rosa il proprio centravanti e averlo sostituito con Romelu Lukaku, fortemente voluto da mister Antonio Conte, il presidente ha trovato questa soluzione momentanea per consentire al giocatore di poter scendere in campo e non vedere abbassato il valore del proprio cartellino.

Osimhen ha però un rivale agguerrito per il posto di terminale offensivo del suo nuovo club e si tratta di Mauro Icardi che sta proseguendo il suo score realizzativo di alto livello anche lontano dall’Italia.

Icardi è oscurato da Osimhen, vuole lasciare il Galatasaray

A gennaio, se dovesse avere sempre meno spazio, Mauro Icardi potrebbe valutare di cambiare aria. Potrebbe essere il nome a sorpresa della Juventus per il ruolo di vice Vlahovic dato che Milik ha allungato i tempi di recupero dopo una nuova operazione a cui si è sottoposto negli ultimi giorni.

Il serbo è stato decisivo nelle ultime partite, prima con una doppietta che ha steso il Genoa, e poi con altre due reti che hanno contribuito al successo meritato e in inferiorità numerica sul campo del Lipsia nella seconda giornata di Champions League.

Perché Icardi è il nome giusto per il ruolo di vice Vlahovic

Ma se i segnali sono incoraggianti è anche vero che Vlahovic dovrà rifiatare. La Juventus punta a proseguire il proprio percorso europeo e lottare fino in fondo per la vittoria del campionato e serve una valida alternativa nel fatidico ruolo di terminale offensivo.

Icardi ha la caratura internazionale, la freddezza sotto porta e i numeri tali da poter indossare la maglia dei bianconeri, con il passato all’Inter che non pesa più dato che sono passati diversi anni e la fine del rapporto tra la punta e il club nerazzurro non è stata idilliaca.