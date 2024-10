Penalizzazione e multa: Inter e Milan come la Juventus | La decisione dei pm

È arrivata la decisione della Procura di Milano: come i bianconeri, multe e penalizzazioni in arrivo per le due squadre di Milano

Il campionato di Serie A Enilive è ancora sotto i riflettori. Questa volta sono tutti puntati su due delle squadre più blasonate del calcio europeo, entrambe di Milano, Milan e Inter, gettate improvvisamente in un enorme polverone penale e mediatico.

Il 30 settembre 2024 è avvenuto un blitz da parte della Procura di Milano che ha coinvolto la Polizia, la Guardia di Finanza ed i militari della regione per arrestare gli esponenti di entrambe le curve, in totale 19, di cui 16 mandati in carcere e 3 agli arresti domiciliari.

Bloccati i prinicipali sospetti, anche se la lista degli interessati è ben più lunga, il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha richiesto gli atti per verificare la condotta dei club e dei tesserati. Il tutto fa riferimento agli articoli 4, 27 e 25 del codice della giustizia sportiva che concerne i principi della lealtà, della correttezza e dell’integrità.

Il caso non riguarda direttamente le due società bensì le curve di quest’ultime che sono state accusate di bagarinaggio sui biglietti venduti per le partite allo stadio, estorsioni sui prezzi dei parcheggi nell’area di San Siro e la suddivisione del guadagno dei gadget e delle bibite.

Indagini in corso

Gli enti hanno avviato le indagini per comprendere se le due società lombarde hanno contribuito allo scoppio di questo fenomeno. In particolare se hanno aiutato economicamente i gruppi dei tifosi ultras, se hanno controllato a dovere il traffico illegale di biglietti o mutato l’organizzazione prefissata.

Dal momento dell’acquisizione delle pratiche, il lasso di tempo in cui la Procura di Milano può agire è di circa 60 giorni. Considerando però che ha a disposizione due rinvii, ha in totale 3 mesi a disposizione per dare la propria sentenza definitiva sulla vicenda.

Cosa rischiano

Inter e Milan hanno già preso posizione nei confronti dell’accaduto, palesandosi come innocenti e totalmente esenti. Nell’ipotesi in cui venissero dichiarati ufficialmente colpevoli, verrebbero puniti con una salatissima multa o, nella casistica più grave ma molto più improbabile, con la decurtazione dei punti in classifica.

L’esito seguirebbe il caso accaduto alla Juventus nel 2017, dove il procuratore federale Giuseppe Pecoraro oltre che chiedere 2 anni e mezzo di squalifica e 50mila euro di multa per il presidente Andrea Agnelli, esigette 2 gare di campionato a porte chiuse ai bianconeri più un aggiuntivo turno di sospensione per la Curva Sud dell’Allianz Stadium. La Corte Federale annullò la squalifica all’ex presidente ma gli raddoppiò la multa, mentre la Vecchia Signora ebbe 600mila euro da pagare e l’obbligo di giocare una partita con la Curva Sud chiusa.