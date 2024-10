Torni in Serie A? 60 milioni sul piatto: lo United lo lascia partire subito

Il calciatore nel mirino di una delle più grandi squadre di Serie A, ma per averlo dallo United servono almeno 60 milioni.

Se c’è una squadra che in Europa sta realmente stupendo quella è la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri sono al secondo posto nella classifica di Serie A e continuano ad essere tra le pretendenti per la vittoria finale. Zero sconfitte e zero gol subito: questo il record della società torinese

Ma non solo, perché, dopo solo due giornate, i bianconeri sono ancora imbattuti anche in Champions League. La convincente vittoria contro il Lipsia – sconfitta per 3 a 2 grazie ad una doppietta di Vlahovic e ad un euro-gol di Conceicao – ha incoronato i bianconeri come i pretendenti alla vittoria finale.

Sebbene si tratti solo dell’inizio di stagione, le ambizioni dei bianconeri sembrano essere altissime, con gli uomini di Thiago Motta che hanno fatto immediatamente gruppo e dimostrano grande voglia di fare. Gli obiettivi di vittoria dei bianconeri potrebbero presto farsi vedere anche nel calciomercato. La Juve avrebbe infatti posato lo sguardo su uno dei gioielli del Manchester United. Ma per averlo servono 60 milioni.

La Juve cerca rinforzi

La voglia di vincere da parte della Juventus non è mai stata così alta da oggi agli ultimi anni. Le prestazioni di altissimo livello in Champions e i risultati in campionato lo confermano. La “cura Motta” sembra poter dare i suoi primi risultati e la grinta messa in campo da tutti i giocatori dimostra quanto la tensione agonistica in casa bianconera abbia compiuto il salto di livello.

Ma le grandi ambizioni si sposano anche con le scelte societarie e per questo Giuntoli vuole prendere parte al momentum bianconero e puntare alle scelte per il futuro. In una Juve che richiede rinforzi, infatti, potrebbe presto arrivare un vero top player direttamente dal Manchester United: Alejandro Garnacho.

Servono 60 milioni

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese “The Sun”, la Juventus avrebbe puntato Alejandro Garnacho. L’esterno offensivo argentino non sembra poter andare più d’accordo con l’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag.

In realtà per la Juve si tratta di un vero ritorno d’amore. Negli anni scorsi, infatti, l’approdo in Serie A da parte di Garnacho era più che un’ipotesi e ora la Juventus vorrebbe provare ad affondare il colpo. Tuttavia, per portare a Torino il giocatore dello United serviranno almeno 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Una cifra che ad oggi Giuntoli non si può permettere, ma che una Juve così ambiziosa potrebbe presto mettere sul piatto.