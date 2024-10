Il grande ex lo sapeva: spunta il retroscena sulla Curva Nord | “Faceva da tramite”

Fa ancora discutere il caso relativo ai rapporti tra l’Inter e i capi ultrà del tifo organizzato nerazzurro, ecco le ultime novità al riguardo.

Il caso curve Sud e Nord sta facendo molto discutere in queste ore. Diverse intercettazioni nelle scorse giornate hanno fatto emergere dettagli piuttosto inquietanti su come le tifoserie organizzate si fossero insinuate nelle organizzazioni di faccende relative a club e stadio, per certi versi.

Un’indagine condotta dai pm di Milano che ha svelato gli affari della Curva dell’Inter e del Milan, gli intenti e le economie, le pressioni e i rapporti con i vertici. Verità nascosta, poi nemmeno così tanto nascosta che il tifo organizzato, spesso associato a organizzazioni malavitose, usi il calcio come business per affari illeciti.

Un segreto di Pulcinella, di fatto, che però ha fatto luce anche su qualche nome importante. Diverse intercettazioni infatti hanno rivelato presunti rapporti con indagati da parte di calciatori ed ex calciatori.

Intercettazioni, Materazzi (non indagato) e Ferdico

In una telefonata intercettata del 26 maggio 2023 tra il capo ultrà interista Marco Ferdico e Marco Materazzi (non indagato) si sarebbe parlato dell’aumento del numero dei biglietti concessi agli interisti per la finale di Champions League che si sarebbe tenuta contro il Manchester City due settimane dopo a Istanbul in Turchia.

Il direttivo della Curva Nord avrebbe preteso e ottenuto dalla società 300 biglietti in più a disposizione, con altri profili vicini alla società che sarebbe dovuto servire per mediare con la squadra per trovare un accordo, con l’aumento del prezzo che avrebbe inciso.

Coinvolti anche due giocatori dell’Inter, rischio squalifica?

Una vicenda che deve essere ancora analizzata in toto dalla magistratura e che rischia di coinvolgere anche due attuali giocatori nella rosa dell’Inter, due centrocampisti di grande qualità come Hakan Calhanoglu e Barella, con entrambi che potrebbero subire una squalifica.

Mister Inzaghi e tutto il popolo interista si augura che ciò non avvenga in quanto creerebbe non pochi grattacapi per sopperire la loro eventuale pesante assenza. In ogni caso, in questo momento il dibattito si è focalizzato su chi “faceva da tramite” con i tifosi, e se di fatto esistono responsabilità dei club, o questi ultimi sono solamente vittime di un sistema di affari malavitoso.