Un altro rossonero a parametro zero: l’Inter lo vuole a gennaio | Colpo alla Marotta

Tattica che vince, non si cambia: Marotta pesca nuovamente dai rossoneri, in arrivo un altro colpo a parametro zero

Vedendo come è terminata la scorsa annata dell’Inter, si presagiva che questa stagione succedesse altrettanto ma così non è stato. La squadra di Simone Inzaghi, seppur è ancora presto per dare un giudizio, sembra far fatica e non essere in grado di dominare come un tempo.

Oaktree, il fondo statunitense che ha prese le redini del club da maggio a sfavore di Steven Zhang, è stata chiarissima al momento dell’acquisizione: il club nerazzurro deve essere sempre più competitivo e migliorare i risultati della stagione precedente, ma ad oggi non è così certo che riesca a raggiungere l’obiettivo.

Far meglio significa vincere campionato e Supercoppa Italiana e/o Coppa Italia e andare quanto più infondo possibile in Champions League. Nell’edizione 2022/2023 ha raggiunta la finale, persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, ma nel 2023/2024 si è prematuramente fermata agli ottavi contro l’Atletico Madrid.

Non è impossibile ma sicuramente è tutt’altro che semplice. In patria le concorrenti si sono notevolmente attrezzate per strappargli lo Scudetto dal petto mentre in Europa non si può fare un pronostico, soprattutto con il nuovo format che ha cambiato totalmente la competizione.

Nuovo corso

Con l’arrivo della nuova proprietà è stato inaugurato un nuovo corso di vita del club nerazzurro basato sulla sostenibilità, con il saldo negativo del bilancio che si dimezza di anno in anno, sulla volontà di abbassare l’età media della rosa ed il monte ingaggi e sul voler puntare sui giovani calciatori.

Tutti questi elementi convergono in un unico obiettivo, ossia quello di aumentare la competitività del club in Italia e in Europa. Oaktree vuole che l’Inter diventi sempre più un top club e che resti stabilmente al pari dei colossi mondiali che da anni dominano il calcio europeo.

Nuovo obiettivo

Guardare al futuro implica anche farlo in chiave calciomercato. Nell’ultima sessione estiva ha ufficializzato gli acquisti di Josep Martinez dal Genoa, Tomàs Palacios dall’Independiente Rivadavia, Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski al Napoli, ma già sta lavorando su come agire nelle prossime che verranno.

Il pensiero della dirigenza va dritto al reparto difensivo, con la permanenza di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij compromessa per la loro età avanzata. L’obiettivo che piace molto alla sponda nerazzurra di Milano è Jonathan Tah, classe 1996, attualmente in forza al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il difensore tedesco è in scadenza di contratto, il che si tratterebbe dell’ennesimo acquisto a parametro zero in arrivo e farebbe anche uno “sgarro” ai cugini del Milan, dato che la moglie è fortemente tifosa del club rossonero.