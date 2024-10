Mister, vieni in Inghilterra: Inzaghi a campionato in corsa | Offerta impossibile da rifiutare

L’allenatore protagonista di un incredibile scenario. Inzaghi potrebbe andare in Inghilterra a campionato in corsa.

L’autunno calcistico potrebbe presto impregnarsi di nuovi e incredibili scenari che segnerebbero in maniera clamorosa l’inizio della nuova stagione. Come spesso accade, infatti, dopo il primo mese dall’inizio della nuova stagione molte squadre iniziano a tirare le somme su ciò che è stato fatto fino a quel momento.

Può farlo l’Inter che, dopo un inizio di stagione altalenante, si ritrova in una posizione in campionato che fa emergere dei dubbi per il futuro. I nerazzurri sono ancora la squadra da battere, ma anche nell’ultima prestazione contro l’Udinese si sono viste delle lacune che fanno tenere alta la tensione e pensare, magari, ad un futuro diverso sulla panchina.

Tuttavia, mister Inzaghi potrebbe essere il protagonista di uno scenario incredibile che potrebbe però essere scatenato da una squadra inglese. L’allenatore dell’Inter, infatti, potrebbe andare in Inghilterra a campionato già in corsa.

Inzaghi richiesto in Inghilterra

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan e la vittoria risicata – per 3 a 2 – contro l’Udinese, la posizione di Inzaghi non è ancora traballante, ma c’è già chi inizia a discutere su quelle che potrebbero esser le possibili alternative.

Ma se in Italia c’è chi pensa ad un post-Inzaghi, in Premier League si pensa a come far arrivare oltremanica l’allenatore italiano. Nelle ultime ore, infatti, si è fatta strada l’ipotesi di vedere Inzaghi in Inghilterra a campionato già in corsa per sostituire Ten Hag.

La panchina del Manchester per mister Inzaghi

A rilanciare l’ipotesi Inzaghi per la panchina del Manchester è il Daily Star. Secondo il quotidiano inglese, infatti, sarebbe proprio l’allenatore dell’Inter il primo indiziato per sostituire Erik ten Hag. L’allenatore olandese sta raggiungendo risultati disastrosi con il Manchester United e la sconfitta contro il Totthenam ha segnato quasi definitivamente il suo futuro sulla panchina dei Red Devils.

I dirigenti inglesi avrebbero osservato con grande attenzione gli ottimi risultati raggiunti da Inzaghi con l’Inter. L’ex tecnico della Lazio è infatti riuscito a vincere 5 trofei dal 2021, oltre ad una finale di Champions League. Sarebbe lui, insieme a Southgate, il nome su cui la società i Red Devils vorrebbe puntare per il futuro. Ad oggi si tratta solo di indiscrezioni, ma non è detto che si possano concretizzare nell’immediato futuro.