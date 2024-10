Ecco il nuovo Di Maria: Lautaro lo porta all’Inter | Un altro fenomeno argentino per Inzaghi

Le aspettative sono altissime e c’è già chi lo paragona a Di Maria. Il suo sponsor per i nerazzurri è Lautaro Martinez.

Nonostante la finestra estiva, il calciomercato non è mai del tutto chiuso. Lo sanno molto bene gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori, sempre pronti ad essere sorpresi da nuovi nomi e campioni accostati ai più grandi club europei.

Saper guardare al futuro, infatti, è una delle qualità che fanno la differenza nel grande calcio che conta. Questo vuol dire essere in grado di anticipare i tempi e scovare quelli che potrebbero essere i talenti che esploderanno nel prossimo futuro.

C’è infatti un calciatore su cui la concorrenza è sempre più alta e che potrebbe essere il prossimo crack del calcio europeo. Su quello che viene già definito “Il nuovo Di Maria” ci sarebbero numerose squadre, ma l’intervento di Lautaro lo potrebbe indirizzare verso l’Inter di Inzaghi.

È nato il nuovo Di Maria?

C’è un nuovo astro nascente nel calcio argentino. Si chiama Thiago Fernandez, talento vent’enne in rapida crescita. Il classe 2004 gioca nel Vélez Sarsfield, nella Superliga argentina e ha già impressionato gli addetti ai lavori per le sue capacità tecniche e fisiche. Da molti considerato il nuovo Di Maria, occupa la stessa posizione del campione assoluto argentino.

Fernandez si muove soprattutto sulla fascia sinistra, occupando la posizione di ala o attaccante esterno. Secondo quanto pubblicato da TBR Football, su di lui ci sarebbe in maniera convinta il Liverpool. La squadra inglese vuole individuare nuovi talenti per tornare tra le grandi del calcio europeo e rispondere all’esplosione di Yamal nel Barcellona.

Lautaro lo porta all’Inter

Ma sull’esterno – che sta facendo sognare i tifosi argentini – ci potrebbero essere anche alcune squadre italiane. Tra queste ovviamente l’Inter. I campioni in carica sarebbero tra le pretendenti per l’acquisto del vent’enne e avrebbero già iniziato a sondare il terreno per portare a Milano l’esterno argentino.

La chiave di volta in questo caso potrebbe essere Lautaro Martinez, leader dei nerazzurri e giocatore sempre più influente nella Selección argentina. Inoltre, i nerazzurri potrebbero puntare anche sulla grande esperienza societaria che negli anni ha permesso di creare un ponte tra Milano e il Paese sudamericano. Dopo l’acquisto di Palacios, infatti, non è escluso che Ausilio possa prendere un altro aereo per Buenos Aires