United e City, derby per il nerazzurro: asta da 100 milioni | Marotta si sfrega le mani

Dalla Premier questa volta fanno sul serio. È derby tra United e City per il nerazzurro. Marotta aspetta l’asta da 100 milioni.

Mentre i campionati più importanti in Europa entrano nel vivo – così come la Champions League, l’Europa League e la Conference League – c’è chi sta già pensando al futuro.

Sono molte le squadre di primissimo livello abituate a pianificare le stagioni a venire con largo anticipo. Tra queste sicuramente le più importanti della Premier League che, forti di una grande capacità economica, possono immaginare il mercato del futuro, anche in Italia.

Per la prossima finestra di mercato, infatti, potrebbe esserci quello che sembra essere sempre di più un vero e proprio derby tra Manchester City e Manchester United per avere in squadra il calciatore nerazzurro. Ma mentre si preparano all’assalto decisivo, Marotta si sfrega le mani per un’asta da 100 milioni di euro.

Chi vogliono le due sponde del Manchester

Se da un lato il Manchester City è riuscito negli ultimi anni a conquistare il “titolo” di squadra più forte della Premier, l’altro Manchester – sponda United – continua a far fatica. Tuttavia, nonostante le differenze di risultato, le ambizioni per entrambe le sponde di Manchester sono identiche: essere i top club europei.

Ma per farlo serve intervenire sul mercato e, anche in questo caso, le ambizioni di Manchester sono condivise da entrambe le squadre. Per rinforzare il centrocampo, infatti, potrebbe esserci un derby di Manchester per portare in Premier Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro è richiestissimo e potrebbe presto cambiare casacca, ma ad un prezzo deciso da Marotta.

100 milioni per Barella

Nicolò Barella è certamente il centrocampista italiano più forte della sua generazione. Tra i migliori al mondo, ha attirato l’attenzione dei più grandi club europei, tra cui i due di Manchester. Barella potrebbe essere interessato ad un trasferimento, ma per poterlo lasciare andare via Marotta potrebbe alzare di molto l’asticella.

Barella ha un contratto che scade nel giugno del 2026 e, dunque, i nerazzurri possono fissare il prezzo. Se dovesse esserci una vera e propria asta per Barella, Marotta potrebbe spingere anche fino a 100 milioni di euro. Attualmente, infatti, il suo valore è di circa 85 milioni di euro, ma nulla vieta al presidente nerazzurro di sfruttare l’altissima domanda per il centrocampista.