Scambio in Premier League: Marotta esce 40 milioni | Firma il primo gennaio

La società nerazzurra è pronta a spese pazze. Basta colpi a parametro zero: in arrivo una vera stella del calcio mondiale.

Chi è il re dei colpi a parametro zero in Italia? A questa domanda siamo tutti d’accordo nel rispondere così: Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter, ormai da tanti anni, ci ha abituati a colpi da cineteca in tutte le squadre in cui si è ritrovato in dirigenza.

Adesso, da diversi anni con i nerazzurri, sta dimostrando ancora una volta che il suo modus operandi è tra i più giusti e corretti. Non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che il suo modo di fare sia solo ed esclusivamente arenato a questa tipologia di calciomercato.

Quando si è trattato di mettere mano alla tasca per investire su calciatori importanti, acquisendone il cartellino, non si è mai tirato indietro. Nella passata stagione, ricordiamo l’importante investimento effettuato per portare il difensore francese Benjamin Pavard alla corte di Simone Inzaghi.

Quest’anno, con l’acquisto del portiere spagnolo, ex Genoa, Josep Martinez, ha dimostrato ancora una volta di saper investire su giocatori di prospettiva e talento. Ora va detta anche un’altra cosa fondamentale: nonostante il calciomercato sia fermo, i tifosi, che lo conoscono benissimo, sanno che lui non è rimasto con le mani in mano, anzi.

Le nuove leve

Sta sicuramente studiando qualcosa di importante per il futuro che riguarda proprio l’estremo difensore. Il portiere svizzero attualmente titolare è Yann Sommer, che ha 36 anni e non si può pensare che possa continuare a lungo a difendere i pali della squadra lombarda.

Pertanto si sta facendo sempre avanti un’ipotesi allettante che riguarda uno scambio che ha dell’eccezionale. Chiaramente non parliamo di trattative con altre società di Serie A ma con una vecchia conoscenza del nostro campionato che ormai gioca in Premier League da due stagioni.

Scambio in Premier League: Pavard-Vicario ora si può

Piace, e non poco, il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, ex Empoli, che potrebbe rientrare nei piani del progetto dell’Inter e si potrebbe avanzare sempre di più un’ipotesi di uno scambio quasi surreale.

La vittima da poter sacrificare, come riportato da interlive.it, il proprio difensore francese Benjamin Pavard, che attualmente non appare in grande forma. Inzaghi potrebbe farne a meno garantendosi, tra i pali, uno dei migliori portieri in circolazione. Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Per ora, gli spurs, sono aperti al dialogo.