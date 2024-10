È il nuovo Lautaro Martinez: colpo in attacco stellare | Marotta lo chiude a gennaio

L’Inter continua a pensare al ringiovanimento della rosa, per l’attacco è pronta a investire per il nuovo Lautaro, colpo in vista già a gennaio

L’Inter ha cambiato modus operandi nel mercato da quando ha cambiato proprietà. Prima la dirigenza decideva di puntare su giocatori d’esperienza, che avessero una posizione già consolidata a livello europeo, mentre Oaktree ha fatto sapere di prelidigere profili under 25, in grado di garantire una potenziale plusvalenza futura, pronti a crescere a piccoli passi all’interno dello spogliatoio.

L’obiettivo è quello di procedere con un progressivo ricambio generazionale per consentire di mantenere intatto il tasso qualitativo dell’organico e di non vedere ridimensionare la propria dimensione, adesso ai vertici anche grazie a mister Inzaghi.

Acquisti come quelli di Josep Martinez in porta e di Tomas Palacios in difesa vanno verso questa direzione. Nel reparto arretrato è l’ultimo anno di contratto per Acerbi e al suo posto l’indiziato principale è Jaka Bijol che ha appena affrontato i nerazzurri con la maglia dell’Udinese.

In attacco invece Marko Arnautovic dovrebbe lasciare spazio a un attaccante giovane, mentre Correa sarà sostituito da Valentin Carboni, pronto per tornare, e stavolta restare, al termine della stagione in prestito all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.

L’Inter pensa al dopo Arnautovic, ecco il nome nuovo

Al posto di Arnautovic sono due i nomi sul taccuino di Beppe Marotta. Il primo è quello di Jonathan David, nel mirino anche della Juventus. Il bomber è in scadenza di contratto con il Lille e rappresenta una ghiotta occasione, come è stata quella di Taremi quest’estate.

Ma piace molto anche Santiago Castro, rivelazione con la maglia del Bologna. Il classe 2004 si ispira al connazionale Lautaro Martinez e non sta facendo rimpiangere Zirkzee al centro dell’attacco dei felsinei.

Castro, il costo del cartellino e le enorme potenzialità della stella del Bologna

Il Bologna ha investito 12 milioni per acquistarlo dal Velez, ha segnato tre reti in questo inizio di campionato e il suo prezzo è destinato ad aumentare. Inoltre, ha la possibilità di farsi le ossa anche in campo internazionale dato che la squadra guidata da Vincenzo Italiano sta partecipando alla Champions League.

Ci sono le condizioni per una crescita imponente del giovane talento argentino e l’Inter prepara il colpo. Non è da escludere che possa arrivare un’offerta anche a gennaio, soprattutto se gli emiliani fossero già certi di non accedere alla fase successiva di Champions.