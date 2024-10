Lucca incanta: nazionale e big a gennaio | Lascia Udine per giocare la Champions

Lorenzo Lucca è tra gli attaccanti più in forma di questo inizio di campionato, per lui possono arrivare sia un posto da titolare in Nazionale che la chiamata di una big

Tra gli attaccanti che hanno iniziato con il piede giusto questo campionato c’è anche Lorenzo Lucca. Alla prima stagione con la maglia dell’Udinese ha messo a referto otto reti, preziose per consentire ai bianconeri di mantenere la categoria. Dopo sei giornate è già a quota tre e punta a superare la doppia cifra. Il rendimento dei friulani è migliorato, nonostante due sconfitte consecutive, arrivate contro avversari di alto livello come la Roma e l’Inter.

Contro i giallorossi non c’è stata partita mentre alla Dacia Arena è stata una vera battaglia, con i campioni d’Italia in carica che hanno rischiato di subire la rimonta dell’Udinese nel finale, grazie al goal proprio di Lucca che ha accorciato le distanze.

Per il bomber non è da escludere che possa arrivare presto la chance di giocare titolare in Nazionale, data la penuria di punte centrali con le sue caratteristiche e la propensione a segnare molto in area di rigore.

La sua convocazione per i match di Nations League di metà mese è quasi certa, dato l’ottimo rendimento delle ultime settimane. Lucca sa di poter crescere ancora e che presto potrebbero esserci delle gustose novità anche sul fronte mercato.

Lucca ora è pronto per giocare in una big del calcio italiano

E proprio l’Inter, sua vittima nell’ultimo turno di campionato, potrebbe diventare la sua futura squadra. Beppe Marotta sta studiando delle novità per ringiovanire la rosa e in attacco sono destinati a partire sia Arnautovic che Correa.

Il direttore sportivo nerazzurro sta pensando di fare un’offerta per il centrale sloveno Jaka Bijol ed è ipotizzabile che potrebbe imbastire una doppia trattativa con l’Udinese, cercando di strappare il contratto anche della punta azzurra.

Lucca è nella lista dei papabili nuovi centravanti dell’Inter

In questo modo l’Inter avrebbe due giocatori che conoscono già molto bene il calcio italiano e che potrebbero dare subito un contributo immediato alla causa, già nella finestra invernale di mercato, per cercare di vincere di nuovo il campionato in primavera.

Lucca sa come si segna e lo ha dimostrato proprio alla retroguardia interista ed è un nome caldo per i prossimi mesi, soprattutto se dovesse proseguire con questa importante media realizzativa.