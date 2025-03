Guardia di finanza a casa Totti: Non hai pagato le tasse | Adesso deve ridare tutto al fisco

Guai in vista per Francesco Totti, interviene la Guardia di Finanza: tanti debiti con lo Stato, adesso deve restituire tutto

L’ex Campione del Mondo e leggenda della Roma è nei guai. Francesco Totti, dopo esser stato sotto i riflettori per anni a causa del divorzio con la sua ex moglie Ilary Blasi e per la sua nuova compagna, è su tutti i giornali per seri problemi con il fisco.

Una notizia che ha lasciato di sasso i tifosi giallorossi, che mai pensavano che il loro simbolo avesse problemi con la legge. È al centro di una inchiesta condotti dai finanzieri del Nucleo della finanza romana, dato il riscontro di alcune irregolarità economiche.

Il tutto è stato riferito al PM Vincenzo Barba, che si è immediatamente mobilitato per indagare sul caso. È ‘accusato’ di aver omesso alcune entrate nella dichiarazione dei redditi, complice la non apertura di un’apposita Partita IVA.

Come riportato dai media, i controlli sarebbero avvenuti in seguito ad una denuncia da parte della ex partner. Una querela notificata sulla base dei tanti soldi sperperati per il vizio del gioco d’azzardo, soprattutto all’estero.

Milioni di euro sperperati

Secondo la Blasi, tra il Settembre del 2020 e lo stesso mese del 2023, il “Pupone” avrebbe sperperato al Casinò di Montecarlo oltre 3 milioni di euro. Una cifra onerosa, parte della quale sarebbe dovuta essere investita per la sua famiglia ma che invece è stata destinata ai tavoli da gioco. A sua detta, il campione sarebbe stato anche spesso negligente nei confronti della figlia Isabel.

Stando a quanto riportato da il Quotidiano, Totti non avrebbe documentato alcuni dei suoi conti, oscurandoli al Giudice e al Tribunale. Ed è proprio per occuparsi di quest’ultimi che avrebbe lasciato in più occasioni la figlia sola in albergo, come sostenuto dalla ex moglie.

Debiti con il fisco

A questa circostanza si aggiungono oltre 200 mila euro non pagati allo Stato. Riguardano guadagni derivanti dalle sponsorizzazioni pubblicitarie, non dichiarati a dovere secondo la legislazione ma che Totti ha già saldato al termine dello scorso anno.

La cifra iniziale non era così alta ma lo è diventata a causa della maturazione degli interessi. Troppo tempo per mettersi in regola che gli è costato decisamente caro. Il classe 1976 continua dunque ad esser coinvolto in tante situazioni legali: non proprio la miglior condizione in cui ritrovarsi ed in cui godersi la propria “pensione” dopo aver appeso definitivamente gli scarpini al chiodo.