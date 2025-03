“Non ti sopporto più”: Thiago Motta bocciato dallo spogliatoio | Gliel’hanno detto in faccia

Arriva la bocciatura per Thiago Motta dallo spogliatoio, glielo hanno detto in faccia: “Non ti sopporto più”

Giorni difficili quelli che sta vivendo Thiago Motta alla sua prima esperienza, da allenatore, in un top club. A gennaio l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana. Il mese successivo gli addi anticipati a Champions League prima e Coppa Italia poi.

Come “obiettivo” resta solamente agguantare il quarto posto che consentirà l’accesso alla massima competizione europea. Un traguardo tutt’altro che semplice visto che le rivali non molleranno di un centimetro e non daranno filo da torcere ai bianconeri.

L’ultima sconfitta, quella rimediata ai tiri di rigore in casa contro l’Empoli, difficilmente verrà dimenticata come niente fosse. Soprattutto per i tifosi che, sui social network, hanno esternato il loro pensiero con l’hashtag “#MottaOut”.

Intanto, però, spicca un retroscena importante riguardante l’ex calciatore nerazzurro. Avvenuto proprio pochi giorni fa e, soprattutto, al termine della sfida di mercoledì sera. A rivelarle un calciatore.

Juventus, momento nerissimo per Motta: nello spogliatoio non lo sopportano

Lo sfogo di Motta, ai microfoni di ‘Mediaset’ ed in conferenza stampa, post-match ha fatto molto rumore. In più di una occasione ha utilizzato la parola “vergogna” per i suoi calciatori che, oltre a non aver onorato la maglia, non hanno capito il significato importante della recente partita. Non ha fatto nomi ma ha fatto capire che più di qualche calciatore pretende senza dare in campo.

Il “Corriere della Sera” ha provato a ricostruire l’umore del gruppo. Tanto da riportare alcune parole di un calciatore (la cui identità è rimasta anonima) che avrebbe confidato ad un suo amico ciò: “Non sopporto Thiago Motta e non sono l’unico“. Una questione tutt’altro che semplice visto che, lo sfogo dell’atleta, riguarda anche i rapporti che il tecnico ha con la rosa.

Motta, nervi tesi in casa Juventus: il calciatore non gliele manda a dire

Il calciatore “anonimo” ha poi continuato dicendo: “Non sai mai cosa aspettarti da lui. Da titolare a 90 minuti in panchina“. Intanto la società, con Cristiano Giuntoli in prima fila, ha confermato l’allenatore e smentito le voci di un possibile esonero. Allo stesso tempo, però, le cose potrebbero seriamente cambiare al termine di questa stagione sportiva con l’italo-brasiliano a forte rischio addio.

Non è finita qui visto che, lo stesso quotidiano, ha rivelato il pensiero anche di qualcuno che lavora all’interno della società. Il loro obiettivo è quello di convincere a riportare, a Torino, Antonio Conte. I tifosi del Napoli, però, possono stare tranquilli visto che si tratta semplicemente di un semplice pensiero visto che non c’è in atto alcun tipo di trattativa.