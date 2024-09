Tifavo per loro: Javier Zanetti schiaccia l’occhio… al Milan: | Tifosi sconvolti

Javier Zanetti ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni che hanno sconvolto i tifosi dell’Inter, nutre grande stima nei confronti del Milan, ecco perché

Javier Zanetti è stato uno dei giocatori più amati della storia dell’Inter. In nerazzurro una carriera intera, uno degli ultimi esempi di bandiera. Terzino di corsa e contenimento, si è tolto tante soddisfazioni con il suo club, come il Triplete conquistato nel 2010 da protagonista con José Mourinho in panchina. Ha indossato con onore anche la fascia di capitano, diventando il leader dello spogliatoio e un esempio da seguire per i più giovani.

Ha partecipato di recente all’evento dal titolo I dieci di Undici al Teatro Franco Parenti di Milano in una discussione insieme a Franco Baresi, bandiera della squadra rivale che ha da poco battuto l’Inter nell’ultimo derby della Madonnina.

L’argentino ha raccontato il momento in cui ha saputo che avrebbe vestito la maglia nerazzurra: “Quando i è arrivata la notizia che l’Inter mi aveva comprato, non ci potevo credere, ero in un’amichevole con la Nazionale argentina, ancora c’era il fax. Subito ho chiamato Paula, che era la mia fidanzata, e la mia famiglia e gli dissi subito di accendere il telegiornale e vedere se fosse vero”.

Un sogno che si è realizzato: “Quando sono arrivato a Milano l’Inter è stata per me la mia famiglia. Ho conosciuto subito la famiglia Moratti e capito cosa significasse l’Inter e la sua storia. Mi sono trovato bene fin dall’inizio con i valori che ha l’Inter che condividiamo“.

Zanetti e le parole d’elogio nei confronti del Milan

Un rapporto speciale che dura tutt’oggi quello tra Zanetti e l’Inter: “Il club mi ha fatto crescere tanto, mi ha dato questa possibilità, e per questo ci sarà sempre un legame che va al di là del lato sportivo, di emozione e valori importanti“.

Zanetti ha l’occasione di raccontare alcuni aneddoti riguardo ai numerosi derby che ha affrontato da calciatore e stupiscono le parole di rispetto assoluto nei confronti degli avversari: “Il derby è sempre stata una partita molto sentita e speciale, da parte nostra e da parte dei tifosi. Però c’è sempre stato un grandissimo rispetto”.

Zanetti e i derby affrontati contro dei veri campioni

Il primo derby è ancora impresso nella sua memoria: “Mi ricordo il primo derby nel ’95, ero giovanissimo, ero appena arrivato: mi ritrovai di fronte Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini. Per me era un grandissimo piacere scendere in campo e affrontare questi grandissimi campioni che avevano fatto la storia del suo club“.

Ancora una volta Zanetti testimonia di avere grande garbo nel modo di rispondere e lealtà fuori e dentro il campo. Vincere è bello soprattutto se avviene rispettando chi si ha di fronte.