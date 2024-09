News Inter / Frattesi è un’occasione per l’Inter, ma ai danni di Barella

Davide Frattesi sta vivendo un periodo positivo nella sua esperienza all’Inter, segnando gol decisivi pur essendo impiegato raramente da titolare fino ad oggi. L’infortunio di Nicolò Barella ha però aperto una porta importante per il centrocampista ex Sassuolo, che contro l’Udinese ha subito colto l’occasione per mettersi in mostra, non solo trovando la via del gol, ma dimostrando di saper giocare a calcio in ruolo complicato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha apprezzato particolarmente la crescita di Frattesi in diversi aspetti del gioco. Questa evoluzione non riguarda solo la sua capacità di inserirsi in area e finalizzare, ma un miglioramento complessivo che lo sta trasformando in un centrocampista più completo, in grado di gestire il pallone anche nei momenti più complicati della partita. Un cambiamento che rispecchia la volontà di Inzaghi di far evolvere Frattesi da semplice incursore a un regista più maturo e versatile.

Il futuro di Frattesi è all’Inter, ma il centrocampista vuole più certezze

Gran parte del merito va a Frattesi stesso, che si è dimostrato molto disponibile nei confronti di Simone Inzaghi e delle richieste fatte dall’ex tecnico della Lazio. Negli allenamenti ad Appiano Gentile, il centrocampista ha lavorato con costanza per assimilare le nuove indicazioni del tecnico nerazzurro, cercando di replicare le lezioni ricevute durante le partite.

La gara contro l’Udinese è stato un momento importante, con miglioramenti evidenti di Frattesi nel riuscire ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche di squadra nerazzurra. Il suo contributo, infatti, è stato decisivo non solo dal punto di vista offensivo ma anche nel modo in cui ha gestito i tempi della partita e ha collaborato con i compagni. Questo miglioramento tattico e mentale è esattamente ciò che Inzaghi sta cercando per rendere Frattesi un elemento cardine del centrocampo interista. In assenza di Barella, ovviamente, il centrocampista sarà una sicuro protagonista nei prossimi mesi. Inzaghi ci crede, ed è convinto delle qualità del giocatore.