Materazzi tradisce l’Inter: è scontro con i tifosi | Scelta un’altra big in Serie A

Marco Materazzi spiazza tutti con una sua recente dichiarazione, i tifosi dell’Inter restano spiazzati e pensano al tradimento dell’ex bandiera nerazzurra

Marco Materazzi è stato uno dei giocatori più rappresentativi dell’Inter nel primo decennio del nuovo secolo. Non ha mai avuto il posto da titolare garantito, in una retroguardia tra le più competitive d’Europa, ma si è fatto trovare sempre pronto. Ha sfruttato la chance anche in Nazionale quando è stato buttato nella mischia dal commissario tecnico Marcello Lippi, dopo l’infortunio subito da Nesta, nei match del Mondiale 2006, segnando anche nella storica finale contro la Francia.

Carattere forte dentro e fuori dal campo, ha fatto parte della rosa che ha vinto il Triplete nel 2010 con Josè Mourinho in panchina. Dopo l’addio dal mondo del calcio giocato ha continuato a seguire con passione la propria ex squadra ed era presente allo stadio anche in occasione dell’ultimo derby, perso dai nerazzurri.

Materazzi ha parlato a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano, spiegando cosa manca in questo momento all’Inter: “Deve ritrovare lo spirito e il gioco dello scorso anno: c’è tempo per recuperare, non troppo, già qualche punto è stato perso durante il cammino“.

Lautaro è fuori condizione, Barella sarà costretto a quasi un mese di stop, le seconde linee non stanno brillando. Le incognite non mancano e Inzaghi ha il suo bel da fare per riportare la sua squadra a uno stato di forma ottimale.

Materazzi non sceglie l’Inter, è un’altra la principale candidata per il titolo

Materazzi ha dichiarato che la principale rivale per lo scudetto è, secondo lui, il Napoli: “Non fa le Coppe, so quanto lavora Conte con i suoi calciatori. Hanno deciso di sostituire Osimhen con Lukaku perché ad Antonio piace di più“.

Parole che i tifosi possono aver interpretato come un possibile tradimento ma lui corregge la sua posizione, ritenendo i nerazzurri i favoriti: “Nel momento in cui l’Inter ritroverà la condizione credo tornerà la squadra da battere e che fino alla fine dovranno fare i conti con noi“.

Tanti i fattori dietro al periodo tra alti e bassi dell’Inter

La Champions League potrebbe togliere energie fisiche e mentali importanti per il campionato e, in tal senso, sono da considerare i recenti passi falsi.

C’è tutto il tempo per continuare a macinare punti, ne è consapevole Materazzi che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato che sa come si vince.