Van Dijk sceglie l’Italia: capolavoro a parametro zero | Firma a gennaio

Il difensore olandese ha scelto la sua prossima meta, termina definitivamente la sua avventura al Liverpool: sbarca clamorosamente in Italia

La rotta della stagione del Milan non sembra riuscire ad invertirsi. Il Diavolo è caduto nell’ennesimo passo falso della stagione, questa volta con la sconfitta per 1-3 in Champions League a San Siro contro il nuovo Liverpool di Arne Slot.

La distanza tra le due squadra è stata netta. La squadra di Paulo Fonseca è stata presente solo nei primi 10‘ di gioco grazie al gol di Pulisic, ma nei successivi 80‘ è stata surclassata dal dominio della squadra avversaria, che oltre alle 3 marcature ha colpite anche 2 traverse con Salah.

Tra i protagonisti dei Reds ci sono sicuramente i centrali difensivi, Konatè e Van Dijk, autori dei primi due gol grazie a due incornate di testa. La prima è arrivata su calcio di punizione battuto da Alexander Arnold, l’altra da corner battuto da Tsimikas.

La terza rete, quella conclusiva del match è arrivata da Dominik Szoboszlai, trequartista ungherese del club 6 volte campione d’Europa. A difendere i pali c’era però Torriani, al suo debutto con la prima maglia del Milan, che ha sostituito Mike Maignan uscito a causa di un infortunio alla coscia destra.

Tra i migliori di sempre

Tra i candidati dell’MVP del match c’era proprio il difensore olandese, che arrivò nell’estate del 2017 per una cifra monstre di 84 milioni di euro, divenendo all’epoca il più pagato di sempre nel suo ruolo. Un investimento che ha rispettato le aspettative, dato che dopo tanti anni è entrato di diritto nella classifica all-time dei migliori centrali di sempre della Premier League.

Con la maglia del Liverpool conta un palmarès invidiabile, vincendo tutto ciò che poteva. Ha conquistato 1x Premier League, 2x Coppa di Lega inglese, 1x Coppa d’Inghilterra, 1x Champions League, 1x Mondiale per Club, 1x Supercoppa Uefa.

Fine di un’era

I Reds stanno pensando al futuro del loro gigante classe 1991. Il 33enne ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione e non è così certo che rinnovi. A tal proposito la dirigenza sta cercando il suo erede, con il profilo perfetto individuato in Serie A, precisamente in casa bianconera.

Si tratta di Gleison Bremer, difensore brasiliano classe 1997, la cui valutazione è di circa 70 milioni di euro, cifra che il club inglese può permettersi e che sembra intenzionata a spendere. Nel caso l’ex Torino approdasse in Premier League, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, potrebbe pensare di acquistare proprio Virgil Van Dijk a parametro zero, portando in Italia l’ennesimo fuoriclasse.